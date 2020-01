Star Trek hayranlarının uzun süredir merakla bekledikleri yeni dizi Star Trek: Picard'ın final fragmanı yayınlandı. Yakında TV ekranlarına gelecek dizinin yeni fragmanında, yıldız gemisi Atılgan-D ve Star Trek: The Next Generation'ın efsane kadrosundan bazı isimler görülüyor.

Patrick Stewart, Star Trek serisinde Jean-Luc Picard rolünü en son yaklaşık 20 yıl önce, Star Trek: Nemesis filminde canlandırdı. Ünlü aktör, uzun süren bekleyişin ardından CBS'nin yeni TV dizisi Star Trek: Picard ile rolüne geri dönüyor. Dizinin final fragmanı yayınlandı ve ünlü aktörle birlikte Atılgan-D (Enterprise-D) gemisinin de geri döneceği görülüyor.

Fragmanda kısa bir sahnede görünen Atılgan-D, 1994 yapımı Star Trek: Generations filminde yok edilmişti. Uzay aracı, The Next Generation TV dizisinde dayanan sonraki bağımsız filmlerde Enterprise-E olarak karşımıza çıktı. Fragman, Brent Spiner'in yeniden oynayacağı Data karakterinin görünmesiyle sona eriyor.

Star Trek: Picard, Star Trek: Nemesis filminden 18 yıl sonrasını konu alıyor. Genç bir kızın yardım arayışının ardından Jean-Luc Picard'ın emekliliği sona eriyor. Görünüşe göre rolüne geri dönme fırsatı, Stewart için ikna edici oldu ve yeni dizi The Next Generation'dan daha farklı bir proje olacak gibi görünüyor. Picard, Star Trek: Discovery'nin yüksek bütçeli modern drama hissini geri getirecek gibi duruyor.

Star Trek: Picard'da, The Next Generation hayranlarını Atılgan-D yıldız gemisi ve Data'dan daha fazlası bekliyor. Jeri Ryan, aşağıdaki fragmanda göreceğiniz gibi Star Trek: Voyager'daki Seven of Nine rolünü tekrar canlandırıyor. Ayrıca Jonathan Frakes ve Marina Sirtis de Riker ve Troi olarak geri dönecek. Star Trek: Picard, 23 Ocak'ta ekranlara gelecek ve 2. sezon şimdiden onaylandı. Görünüşe göre yapımcılar, diziye ve efsane kadroya güveniyor.

Star Trek: Picard Fragmanı