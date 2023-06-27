ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre bir temizlikçi, laboratuvarda çalışırken 20 yıldan uzun süredir devam eden ve çığır açma potansiyeline sahip olan bir araştırmayı, numunelerin yer aldığı buzdolabının fişini çekerek yok etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı. New York’ta bulunan Rensselaer Politeknik Enstitüsünden avukatlar, bir temizlikçinin yıllar süren çığır açıcı bir araştırmayı yok ettiğini iddia etti.

BBC’nin aktardığına göre bahsi geçen araştırma, fotosentez ile alakalıydı ve güneş panellerinin geliştirilme ihtimali açısından çığır açma potansiyeline sahipti. Ancak avukatların iddiaları, çalışmaya ait numunelerin, bir temizlik işçisinin laboratuvarda temizlik yaparken buzdolabının fişini çıkarması nedeniyle yok olduğunu gösterdi. Enstitü, tüm bu yaşananlar gerekçesiyle şirkete dava açtı.

Olay, 1 milyon dolarlık zarara yol açtı

Gelen bilgilere göre olay, 2020 yılında yaşandı. Dava dosyasına göre temizlikçi, laboratuvarı temizlerken dondurucudan gelen alarm sesini rahatsız edici bulduktan sonra fişini çekti. -80 derecede saklanan numunelerin bunun ardından kullanılamaz hâle geldiği ve yaşananların 1 milyon dolarlık zarara yol açtığı da aktarıldı.

Bunun yanı sıra cihazın üstünde, dondurucunun tamirat nedeniyle bip sesi çıkarabileceği, hareket ettirilmemesi ve fişinin çekilmemesi uyarısının da yer aldığı belirtiliyor. İddiaya göre temizlikçi, bunlara rağmen okuma hatası yaparak dondurucunun şartelini kapatmış. Durum fark edildiğinde ise sıcaklık 50 dereceye kadar yükselmiş.

Avukatlar, 2020’de 1,4 milyon dolara anlaşma imzalanana temizlikçi şirketinin çalışanlarını yeterince eğitemediğini ifade ediyor. Öte yandan şirketten konuya ilişkin bir hamle gelmediğini belirtelim.