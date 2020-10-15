ABD'de Katil Eşek Arısı Paniği: Yuvaları Tespit Edilemiyor

ABD'de bilim insanları, ilk kez geçtiğimiz yıl gördükleri katil eşek arılarından kurtulmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda canlı bir katil eşek arısına GPS vericisi bağlayan bilim insanları, arının konumunun kaybedildiğini duyurdular. Katil eşek arıları, bal arılarına verdiği zarar nedeniyle endişelere yol açıyor.

ABD'de bilim insanları, geçen hafta yakalayıp vücuduna diş ipiyle GPS vericisi taktıkları katil eşek arısının izini kaybettiler. Uzmanlar, bu GPS vericisiyle katil eşek arısının yuvasını tespit edip, bu yuvayı yok etmek istiyorlardı. Ancak yaşanan son gelişme, bilim insanları başladıkları yere geri döndürdü.

Katil eşek arıları, geçtiğimiz yıldan beri ABD'nin önemli konularından bir tanesi. Çünkü bilim insanları, geçen yıldan bugüne kadar sadece Washington'da 18 adet katil eşek arısı gördüler. Boyları 5 santimetreye kadar çıkabilen arılar hem insanlara hem de bal arılarına verdiği zarar nedeniyle mücadele kapsamında alındı ancak yapılan çalışmalar, bir türlü uzmanların istediği gibi sürmüyor.

Katil eşek arıları, insanlar için olduğu kadar diğer arılar kadar tehlikeli. Ancak bu canlılara katil denilmesinin nedeni, bal arılarına saldırıyor olmaları. Uzmanlara göre tek bir katil eşek arısı, bir kovan bal arısını öldürebiliyor. İşte doğal yaşam için çok önemli olan bal arıları için bu kadar tehlikeli olan bu tür, bu yüzden katil olarak nitelendiriliyor. Bu tür eşek arılarının bir yılda öldürdüğü insan sayısı ise iki haneli sayılara zar zor ulaşıyor. Zira yetkililer, ABD kıtasında yaşayan herhangi bir arının sokması nedeniyle ölen insan sayısının yılda ortalama olarak 62 olduğunu ifade ediyorlar.

Uzmanlar, canlı olarak yakaladıkları katil eşek arısının yuvasını tespit etmeyi umuyorlar. Çünkü bu arıların kovanlara saldırma zamanı yaklaşıyor. Ancak katil eşek arısı, bir şekilde bu konum vericilerden kurtulmayı başarıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'ndan Sven Spichiger, uçuşun ilk yönünü anlamış olduklarını söyledi. Ancak katil eşek arılarının yuvasıyla ilgili bulgular, şu an için sadece bundan ibaret.