Bilim İnsanlarından UAP'lere İnceleme Çağrısı

Bilim insanları, uzaylıların var olup olmadığı tartışmalarından bağımsız olarak, tanımlanamayan hava olaylarının incelenmesini istiyor. Bu amaçla yetkililere sesleniyorlar.

ABD Donanması daha önce videolarda yer alan ve ilginç şekillerde hareket eden nesnelerin varlığının kafa karıştırıcı olduğunu doğrulamıştı. Üstelik bu görüntülere yalnızca pilotlar değil, radar teknikerleri ve operatörleri de şahit olmuştu.

Tanımlanamayan Hava Fenomenleri (UAP) Birliği kuran ABD Donanması, bu garip ve açıklanamayan görüntülerin kaynağını ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Özellikle UFO varlığını savunanlar bu görselleri delil olarak gösteriyor.

Gözlemlenen fenomenler merak yaratıyor

Yakın zamanda gözlemlenen UAP’ler ise insanların kafasını iyice karıştırıyor. Bir insan pilotun dayanamayacağı şekilde binlerce G’lik ivmelenme sağlayabilen bu yapılar, bildiğimiz fizik kurallarına da pek uymuyor. Zira ses patlamalarına neden olmuyor, hava türbülansı da gözükmüyor.

Pek çok bilim insanı da uzayda yaşam tartışmalarından bağımsız olarak bu olguların incelenmesini istiyor. Hatta olası UAP’lerin gözlemlenebilmesi için uyduları da kullanabilmeyi amaçlıyorlar.

Araştırmacılar yüksek kaliteli görüntü istiyor

Avrupa Uzay Ajansı’nın Hollanda’da bulunan Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nde proje yöneticisi olan Philippe Ailleris konuyla ilgili çalışmalar talep ediyor. Hali hazırda da Tanımlanamayan Uzay Havacılık Fenomenleri Gözlemleri Raporlama Şeması’nın arkasındaki isim de olan Ailleris’in amacı, bu sistem sayesinde hem amatör hem de profesyonel astronomlardan UAP raporlarını toplayabilmek.

Bilimsel olarak UAP araştırmalarının başlayabilmesi ve güvenilir bir örnek grubu oluşturmak için bu verilerin gelmesi büyük önem arz ediyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü örnekler bilim insanları açısından çok önemli bilgilerin ortaya çıkarılabilmesine yardımcı olacak. Bu çalışmalarda gelişmiş ekipmanlar da kullanılabilecek.

Gezegen bilimi ve uzay çalışmaları alanında artık özel firmalar da çalışmalar yapıyor. Farklı bilimsel kuruluşlardan araştırmacılar da uzayın gizemlerini çözmek için çalışmalar yapıyor. UAP’ler de bir sonraki önemli keşif alanı alternatiflerinden biri olarak göze çarpıyor. Bakalım bilim insanları istedikleri verileri toplayıp UAP’lerin sırrını açığa çıkarabilecek mi?