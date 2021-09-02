Dijital kütüphane uygulaması Simple Library ile birbirinden farklı özelliklerle birlikte okuduğunuz kitapları takip edebilir; kolay, eğlenceli ve ücretsiz bir şekilde okuma alışkanlığı kazanabilirsiniz.

Çoğu insan kitap okumayı bir rutin haline getirse de günlük hayatın koşturmacasından okuma alışkanlığını kaybetmiş, en son hangi kitabı okuduğunu unutan binlerce insan bulunuyor. Ancak yavaş yavaş bir bütün haline geldiğimiz dijital çağ sayesinde bu alışkanlıkları eğlenceli bir şekilde geri kazanmak mümkün.

Talha Kerpiççi tarafından geliştirilen Simple Library- Personal Digital Library adlı uygulama, tam olarak bu iş için tasarlanmış. Artık kitap kurtları, ya da bir kitap kurdu olmak isteyen kullanıcılar, bugüne kadar okuduğu tüm kitapları bu uygulamaya ekleyebilir, kendi belirledikleri okuma hedefleriyle okuma alışkanlığı edinebilirler.

Bugüne kadar okuduğunuz tüm kitapları uygulamaya ekleyebilirsiniz

Okuduğumuz kitapları kütüphaneye eklemek ve o kütüphanenin gittikçe büyümesini görmek insana büyük bir haz verir. Simple Library, kullanıcılara aynı hazzı dijital ortama taşıma şansı veriyor.

Okuduğunuz tüm kitapları, sayfa sayısı ve türü gibi özellikleriyle birlikte Simple Library’e ekleyebilir, bugüne kadar yayınlanan baskıların arasında en sevdiğiniz kapakları seçebilirsiniz. Uygulamada aynı zamanda kitapları kategorilere göre ayırmak ve kendi özel koleksiyonunuzu oluşturmak da mümkün.

Simple Library, kullanıcıların okuma hedefleri oluşturmasına olanak sağlıyor

Kitap okumak için kendimize her ne kadar bir hedef belirlesek de çoğu zaman bu hedefleri gerçekleşmesi için daha da somutlaştırmamız gerekiyor. Simple Library, kullanıcıların haftalık aylık ve yıllık olarak okuma hedefi koymasına olanak sağlıyor. Böylelikle okurlar, bu zaman dilimleri içerisinde ne kadar kitap okumaları gerektiğini ve hedeflerine ne kadar yaklaştığını sadece akıllı telefonları üzerinden kontrol edebiliyorlar.

En sevdiğiniz alıntıları Simple Library’e ekleyebilirsiniz

Bir kitapta bizi en çok etkileyen sayfada yer alan cümleleri bazen bir kenara not alırız, bazen de altını çizeriz. Simple Library, tüm bunlara gerek kalmadan dilediğiniz kitapta herhangi bir sayfanın fotoğrafını çekerek uygulamaya eklemenize olanak sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey, dijital kütüphanenize eklediğiniz bir kitabın üstüne gelerek, Create Highlight seçeneğine tıklamak ve dilediğiniz sayfanın fotoğrafını çekerek Simple Library’e eklemek.

Kütüphaneniz ile ilgili onlarca veriye Simple Library aracılığıyla ulaşabilirsiniz

Simple Library, kullanıcıların uygulamaya kaydettiği bilgilerden yola çıkarak geniş kapsamlı bir veri analizi sunuyor. ​​Bu verilerin arasında bugüne kadar okuduğunuz toplam kitap sayısı, toplam sayfa sayısı, en çok hangi türde kitap okuduğunuz ve okunmuş/okunacak/okunan kitap sayısı gibi detaylar bulunuyor. Uygulamayı Google Market üzerinden ücretsiz bir şekilde indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.