Acer Yeni Yapay Zekâ Canavarı Mini PC'si Veriton GN100'ü Tanıttı (Full Paket Yapay Zekâ İstasyonu Arayanlara)

Acer yapay zekâ odaklı işlerle ilgilenenler için yeni mini iş istasyonu Veriton GN100'ü tanıttı. İşte tam anlamıyla kompakt bu ürünün özellikleri ve fiyatı!

Acer, yapay zekâ geliştirme süreçlerini hızlandırmak için yeni mini iş istasyonu Veriton GN100’ü tanıttı. NVIDIA’nın en yeni GB10 Grace Blackwell Superchip mimarisi üzerine kurulan bu cihaz, büyük yapay zekâ dil modellerini buluta ihtiyaç duymadan yerelde çalıştırabiliyor. Böylece hem hız artışı sağlanıyor hem de bulut maliyetleri düşüyor.

1 PFLOPS’a kadar FP4 AI performansı, 128 GB birleşik bellek, 20 çekirdekli ARM tabanlı işlemci ve 4 TB NVMe SSD depolama kapasitesiyle donatılan GN100, küçük boyutuna rağmen sunucu gücünde performans sunuyor. Acer, bu kompakt cihazı “masaüstüne sığan süper bilgisayar” olarak konumlandırıyor.

Yapay zekâ geliştiricileri için tam paket

Acer Veriton GN100

Veriton GN100, NVIDIA’nın yapay zekâ yazılım modelleriyle birlikte geliyor. Böylece geliştiriciler PyTorch, Jupyter ve Ollama gibi araçları doğrudan kullanarak modellerini yerelde prototipleme, ince ayar yapma ve test etme imkânına sahip oluyor.

Ayrıca cihazlar birbirine bağlanarak 405 milyar parametreye kadar yapay zekâ modellerini çalıştırabilecek ölçeklenebilirlik sunuyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7, dört adet USB-C, HDMI, Ethernet ve güvenlik için Kensington kilidiyle donatılan GN100, hem güvenlik hem de entegrasyon kolaylığı sağlıyor.

Veriton GN100

Acer Veriton GN100 özellikleri

İşletim Sistemi DGX Base OS & NVIDIA AI
İşlemci 20 çekirdekli Arm tabanlı işlemci
1 PFLOPS’a kadar FP4 AI performansı
Ekran Kartı NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip
RAM 128 GB LPDDR5x
Depolama 4 TB’a kadar M.2 NVMe
Ses HDMI çok kanallı ses çıkışı
Bağlantılar 4 × USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1b
RJ-45, NVIDIA ConnectX-7 Smart NIC
Kablosuz Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.1 ve üzeri
Ağ Kartı NVIDIA ConnectX-7 Smart NIC
Boyutlar ve Ağırlık 150 (G) × 150 (D) × 50.5 (Y) mm / 1,5 kg’dan az

Acer Veriton GN100 fiyatı

Acer Veriton GN100'ün fiyatı Kuzey Amerika’da 3.999 dolar, Avrupa’da 3.999 euro ve Avustralya’da 6.499 Avustralya doları seviyesinde. Ürünün Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise henüz belirsiz.

Acer'in IFA 2025'te tanıttığı tüm ürünler:
Kaynak : https://news.acer.com/acer-unveils-the-veriton-gn100-ai-mini-workstation-built-on-the-nvidia-gb10-superchip
