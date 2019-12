Acı Sevenlerin, Ölümcül Kalp Krizi Geçirme Riski Daha Az

Bilim insanlarına göre acı biber tüketen kişilerin ölümcül kalp krizi geçirme riskleri daha az. Yapılan araştırmalarda baharatlı yiyen insanların kalp krizinden ölme riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Sağlıklı olduğu söylenen pek çok gıda maddesi bulunuyor. Bunların bir kısmı söylentiyken bir kısmı ise gerçek. Elbette sağlığa yararlı pek çok gıda var ancak bunların hangileri olduğunu bulmak bilim insanlarının görevi.

Sağlıklı gıdalar denince her zaman tatsız tuzsuz olmakla suçlanan yeşil sebzeler akla geliyor fakat kalp krizine karşı en sağlıklı gıdalardan biri, tam olarak da yemeklere tat katması için kullanılan bir gıda olan acı biber.

Acı biber kalbi koruyor:

Araştırmacılara göre haftada en az 4 defa acı biber tüketen kişilerin kalp krizi geçirmesi riski, tüketmeyen kişilere kıyasla %40 daha az. Başka nedenlerden dolayı ölme riskleri de acı biber yemeyen kişilere kıyasla %23 daha düşük.

Araştırma İtalya’nın Molise kentinde 22.811 vatandaşın beslenme şeklinin incelenmesiyle yapıldı. İtalyan araştırmacı Marialaura Bonaccio, ölüm riskinin insanların beslenme şeklinden bağımsız olduğunu söyledi. Yani kişiler ister Akdeniz mutfağını ister başka mutfağı tercih etsin acı biberin koruyucu etkisi değişmedi.

Araştırma tartışma yarattı:

Araştırmanın sonuçlarına biraz şüpheyle yaklaşanlar da var. Doktor Duane Mellor’a göre sonuçlar ilginç ancak doğrudan bir kanıt sunmuyor. Dr. Mellor’a göre araştırma, geleneksel Akdeniz diyetinin, bu türden bir diyete göre daha az etkili olduğunu gösteriyor. Ona göre biberi beslenme düzenine katan kişiler daha çok fayda görüyor.

Universita dell’Insubria of Varese’den halk sağlığı profesörü Licia Iacoviello, Çin ve ABD’de yapılan çalışmalarda gözlemlendiği üzere bazı kırmızı biber çeşitlerinin, tüketim çeşitlerindeki farklılığa rağmen sağlığımız üzerinde koruyucu etkileri olduğunu söyledi. Araştırma, Journal of the American College of Cardiology adlı dergide yayınlandı.