V Rising'in İlk Oyun İçi Fragmanı Yayınlandı

Stunlock Studios tarafından geliştirilen açık dünya vampir oyunu V Rising'in oyun içi fragmanı yayınlandı. V Rising'de oyuncular bir vampiri kontrol ederek karanlıklar lordu olacaklar ve kendi imparatorluklarını kurabilecekler.

Hiç vampir olma hayali kurdunuz mu? Bir süre Twilight serisi gibi filmler özellikle gençler arasında doğa üstü varlıklara karşı sıra duyulan sıra dışı bir ilgiye neden olmuştu. Eğer bu ilgiyi kaybetmeyenlerdenseniz henüz çıkmamış olsa da V Rising adlı oyunda vampir fantezinizi biraz olsun doyurabilirsiniz.

Stunlock Studios tarafından geliştirilmekte olan V Rising'e ait ilk oyun içi fragman yayınlandı. Açık dünya vampir temalı hayatta kalma oyunu olarak sınıflandırılan V Rising, fragmanıyla birçok oyuncuda heyecan uyandırmayı başarmış durumda.

Fragmanda V Rising'in mekaniğine ve karanlık atmosferine yer verilmiş

V Rising'in yayınlanan ilk oyun içi fragmanında oyunun mekaniklerine, atmosferine ve grafiklerine dair bir fikir edinmek mümkün oluyor. Eğer oyuna veya en azından temasına ilgi duyuyorsanız fragmanı izlemenizde fayda var.

V Rising'de oyuncular bir vampir rolü üstlenecek güçlerini yeniden kazanmak için yakınlardaki yerleşimlerde kan avına çıkacaklar. Oyuncular, her vampirinki gibi bir kaleye sahip olacak ancak bunu ilk etapta inşa etmek gerekecek. Oyunda arkadaşlar klanlara davet edilebilecek ve insanlar, imparatorluğu büyütmek adına vampire dönüştürülebilecekler. Dahası, oyuncular V Rising'de gerçek zamanlı olarak birebir mücadelelere ve PvP karşılaşmalarına katılabilecekler.

Oyunun çıkış tarihiyle ilgili henüz resmî bir açıklama geliştirici tarafından gelmiş olmasa da V Rising'in yakın zamanda başlayacak olan beta testi aşamasına katılmak şu anda mümkün.