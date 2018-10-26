Açılmayan Bir Telefondan Veri Kurtarmanın Basit Yolu: EMMC

Herkesin kullanmayıp evinin bir köşesine attığı bir telefonu mutlaka vardır. Çoğu zaman çalışır halde olan bu telefonların genel sorunları batarya tükenmesi ya da eski bir işletim sisteminin olmasıdır. Fakat bazı telefonlar ise kullanılmayacak duruma gelebilir. Bu telefonlara ölü telefonlar denir.

Kulllanılamayacak hale gelen ölü telefonlarınızın içinde sizin için değerli veriler olabilir. Peki bunları nasıl geri getirebiliriz?

Bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda EMMC (Embedded Multimedia Card) yani 'Gömülü Multimedya Kart' dediğimiz bellekler bulunmaktadır. Bu kartlar ilk olarak Samsung tarafından üretilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Verilerinizi kurtarmanın birçok karmaşık yolu var fakat şimdi bahsedeceğimiz yöntem bu yollardan en basiti gibi görünüyor. Ölü bir telefondan verilerinizi kurtarmak için anakartınızın üzerinde bulunan EMMC çipine odaklanmalısınız. Söz konusu verileri kurtarmak için bu çipleri bir EMMC okuyucusuna dönüştürebilirsiniz fakat anakart hakkında fazla bilginiz yoksa bu yöntemi uzman ellere bırakmalısınız.

Bu çipler çok basit bir yapıda üretilmiştir. Birkaç küçük lehimle, EMMC çipleri bir usb kart okuyucusuna çevirebilirsiniz. Bu yöntem çoğu zaman verilerinizi kurtarsa da asla garantisi yoktur. Sizin de eğer böyle bir telefonunuz varsa EMMC çip üzerinden verilerinizi kurtarmayı deneyebilirsiniz.