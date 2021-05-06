İnternetteki meme kültürünün bir parçası haline gelen Macar asıllı Andras Arato yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandı. COVID-19’u oldukça ağır geçiren Harold’ın aşı olduktan sonra virüse yakalandığı bildirildi.

İnternette meme'lerini oldukça sık gördüğümüz ve 'Acısını Saklayan Harold' olarak tanıdığımız Andras Arato, COVID-19’a yakalandı. Zatürre belirtileri göstererek hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Arato’nun oksijen tedavisi gördüğü, ardından taburcu edildiği bildirildi.

Birçok reklamda oynayan Andras Arato’nun yüz ifadesinin “sanki acısını içinde saklıyor ve mutlu olmaya çalışıyor" gibi görünmesinden dolayı meşhur olduğu biliniyor. Bununla beraber kendisi fotoğraf çektirmeyi de çok seviyor. Ancak bu sefer gerçekten yaşlı adam zorlu bir COVID süreci geçirmiş. Bir Fransız marketler zincirinin reklamında “tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden” yaşlı adam yine oldukça naif davranmış.

Aşı olduktan sonra COVID’e yakalandı

76 yaşındaki Andras Arato, koronavirüs aşısı olduktan sonra virüse yakalanmış. Maalesef ki aşı olmanın ardından vücudu antikor üretemeden COVID’e yakalanan yaşlı adam hastaneye kaldırılmış. Bu konuda uzmanlar bildiğiniz üzere her zaman ikinci aşının ardından ortalama 20 ile 40 gün sonra antikor üretimi başladığını belirtiyor.

Aşı olduktan sonra mutlaka koronavirüsten korunmaya devam etmek gerekliliğini “Acısını Saklayan Harold” sayesinde tekrar öğrenmiş bulunuyoruz zira aşılanan kimselerin de COVID'e yakalanabileceği ciddi bir bilimsel gerçeklik içeriyor. Bununla beraber hangi aşıyı olduğunuz da ciddi bir önem arz ediyor.

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