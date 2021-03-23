Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının son dönemlerde sıklıkla paylaşımlar yaptığı yaşlı adam görselinin hikayesi ortaya çıktı. Hürriyet'in edindiği bilgilere göre Andras Istvan Arato isimli bu adam, aslında 10 yıldır internet fenomeniymiş.

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte hemen her gün yeni bir viral içerik patlak verir oldu. İnternete düşen görüntülerin bir dokunuşla paylaşılıp milyonlara ulaşabiliyor oluşu, bu tür içeriklerin internet kullanan herkes tarafından bilinmesine yol açıyor. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları ise bir süredir, yaşlı bir adamın görüntüsünü kullanarak çeşitli paylaşımlar yapıyorlar. Hürriyet, hüzünlü bir gülüşe sahip olan bu adamın hikayesini araştırdı.

Edinilen bilgilere göre son günlerde sıklıkla gördüğümüz adamın gerçek ismi Andras Istvan Arato. Macaristan kökenli adam, 1945 yılında hayata gelmiş ve esas mesleği de elektrik mühendisliğiymiş. Kariyer hayatında önemli işlere imza atan Arato, 2010 yılında ise tatil yapmak için ülkemize geliyor. Burada çektiği fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaşan Arato, o yıllarda çeşitli ülkelerde, bugünlerde ise Türkiye'de en bilinen yüzler arasına girmeyi başarmış durumda.

İşte hepimizin bildiği o yaşlı adam

Arato, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşınca, profesyonel bir fotoğrafçının dikkatini çekiyor. Bunun üzerine kendisiyle iletişime geçen fotoğrafçı, Arato ile deneme çekimi yapıyor. Yapılan çekimler de çeşitli sektörlerde stok görseller olarak kullanılıyor. Bu süreçte kendine ait bir görüntüyü bulmak için internette arama yaptığını söyleyen fenomen, yüzünün viral hale geldiğini de o zaman öğrendiğini söylüyor. Arato'ya göre insanlar, gülümseyişi ile gözlerindeki ifadenin "inanılmaz" derecede üzücü olduğunu düşünüyor, hatta bu yaşlı adamı "acısını saklayan Harold" olarak nitelendiriyorlarmış.

Arato'nun bir masada oturup bilgisayara bakarken çektirdiği fotoğraf, bugüne kadar sayısız içeriğin ana ögesi olmuştu. Hatta bu durumu sosyal medya ekiplerimiz de gözden kaçırmamışlardı ve yukarıda görmekte olduğunuz içeriği sizlerle paylaşmışlardı. Viral hale geldikten sonra kendiyle ilgili her türlü paylaşımdan haberdar olmak istediğini söyleyen emekli mühendis, bir süre sonra bunun bir çılgınlığa dönüştüğünü sözlerine ekliyor.

Andras Istvan Arato'nun fenomen olması, bir süre sonra ailesi tarafından rahatsızlık konusu olmuş. Çünkü yaşlı adamın ailesi, Arato'nun paylaştığı hemen her görüntünün viral hale getirilmesiyle mahremiyetlerinin kalmadığını düşünmeye başlamışlar. Ancak bir süre sonra duruma alışan aile, bu gerçeklikle yaşamaya başlamış. Hatta 2017 yılında sahip olduğu ünü sahiplenmeye karar veren yaşlı adam, Facebook'tan bir hesap açmış ve çektirdiği fotoğraflar ile yapılan paylaşımları bu hesap üzerinden paylaşmış.

Türkiye'de son dönemlerde bilinir hale gelse de yıllardır aramızda olan Arato, gördüğü ilgiden fazlasıyla memnun. Saçma bir gülümseme nedeniyle bu denli bilinir olmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen fenomen, yıllar içerisinde çeşitli reklam filmlerinde ve müzik kliplerinde oynadığını söylüyor. Ayrıca bu fenomenliğin Arato'ya bir de TED konuşması kattığını söylemek gerek.