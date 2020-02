"Yeni CoD Oyunu, Modern Warfare Kadar Satmayacak"

Activision bir sonraki Call of Duty oyununun 2020 yılında geleceğini resmen doğruladı. Yeni Call of Duty'nin şimdiki nesil ve gelecek nesil konsollar arasında köprü görevi gören, nesiller arası bir oyun olması bekleniyor.

Activision, şirketin dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladığı toplantı sırasında sadece Call of Duty: Modern Warfare'dan değil, aynı zamanda popüler birinci şahıs nişancı serisinin geleceğinden de bahsetti. Yayıncı, yeni Call of Duty oyununun bu yıl piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Activision, 2020'de piyasaya sürülecek olan oyunun ismi ya da içeriği konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Bununla birlikte, yayıncı, yeni oyunun şirket içinde yüksek ilgi gördüğünü belirtti. Activision'a göre oyunun ilk testleri oldukça olumluydu ve oyunun sunacağı içerik heyecan verici olacak.

Yeni Cal of Duty oyununu kimin geliştireceği bilinmiyor ancak muhtemelen Infinity Ward olmayacak. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan haberler, Sledgehamer ve Raven Software'in geliştirdiği projenin iptal edilmesinin ardından, 2020 yılında gelecek oyunun Treyarch Studios tarafından geliştirileceğini ve Call of Duty: Black Ops 5 olacağını öne sürüyordu. Ayrıca oyunun Soğuk Savaş döneminde geçeceği ve muhtemelen Vietnam Savaşı'nı içereceği öne sürülüyordu.

Activision, yatırımcılara Call of Duty: Modern Warfare'in Black Ops 4'ten önemli ölçüde daha iyi sattığını ve selefine göre çift haneli yüzde artışı yakaladığını söyledi. Yayıncı, ilginç şekilde aynı performansı 2020'de gelecek olan yeni Call of Duty oyunundan beklemediğini belirtti, bu öngörünün nedenini ise açıklamadı.

Yeni Call of Duty oyununun PS4, Xbox One, PC platformunun yanı sıra yeni nesil konsollar PS5 ve Xbox Series X'e de gelmesi bekleniyor. Call of Duty 2020, Activision'un nesiller arası ilk oyunu olabilir.