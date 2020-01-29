CoD: Modern Warfare Güncellemesi Yeni Modlarla Geldi

Popüler birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty: Modern Warfare'in yeni güncellemesi yayınlandı. Yeni güncellemeyle oyuna yeni çok oyunculu modlar eklendi ve silahlarda önemli dengeleme değişiklikleri yapıldı.

Call of Duty: Modern Warfare'ın oyuna yenilikler getiren yeni güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte yeni modlar ve silah dengelemeleri oyuna eklendi, ayırca bazı hata düzeltmeleri yapıldı. Değişiklikler büyük ölçüde Modern Warfare'ın çok oyunculu modları üzerinde yapıldı.

İlk olarak, iki farklı modun birleşimi olan Deathmatch Domination oyuna eklendi. Yayıncı Activision, yeni modun bir yandan rakip oyuncuları avlayıp, diğer yandan görevleri gerçekleştirerek ödüller kazanacağınız bir karışım olduğunu söylüyor.

Call of Duty: Modern Warfare'a gelen bir diğer mod ise Gunfight Custom oldu. Bu mod, 2v2 Gunfight moduyla aynı ancak artık tur başında oyun tarafından verilen silahları kullanmak yerine kendi belirlediğiniz ekipmanlarla savaşabiliyorsunuz.

Call of Duty: Modern Warfare'da silahlar dengelendi

Yeni modların yanı sıra çok oyunculu haritalarda da bazı değişiklikler yapıldı. Kış temalı Winter Docks haritası oyun listesinden kaldırıldı ve Capture the Flag modu, Hızlı Oyun filtresine eklendi. Son olarak Shipment 24/7 modu geri döndü ve Shoot the Ship'in yerini aldı.

Silah dengelemelerine gelecek olursak; oyunda en çok kullanılan iki silah olan hafif makineli tüfek MP5 ve taarruz tüfeği M4 nerf'lendi. MP5'in kafadan vuruş çarpanı düşürüldü. Yani kafadan yapılan vuruşlar eskisi kadar ölümcül olmayacak. Ayrıca silahın menzili azaltıldı. Aynı şekilde M4'ün de kafadan vuruş hasarında önemli bir azalma oldu. Diğer yandan M13'ün menzili artırıldı ve kafadan vuruş hasarı küçük bir miktar yükseltildi. Silah dengelemelerinin dışında bazı oyun içi hatalar da düzeltildi.

Call of Duty: Modern Warfare Sezon 1, önümüzdeki birkaç hafta içinde sona erecek ve geliştirici Infinity Ward şu anda Sezon 2 için hazırlanıyor. Sezon 2'nin başlangıç tarihi henüz belli olmasa da, muhtemelen Sezon 1'in hemen ardından başlayacak.