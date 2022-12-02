ABD Ordusu Neredeyse Call of Duty'e Reklam Verecekti

Bugün ABD ordusu tarafından yayınlanan belgelere göre ordu; Activision, Twitch, IGN ve pek çok yayıncıya ordu reklamı yapması için reklam vermeye hazırlanıyordu. Ancak Activision'un taciz davası nedeniyle şirketle olan görüşmeler sonlandırıldı.

Geçtiğimiz şirket içi taciz ve cinsiyet ayrımcılığı iddialarıyla hakkında dava açılan Activision Blizzard’ın mağdurlara toplamda 18 milyon dolar ödeme yapması kararlaştırılmıştı. Tam yaşanan olaylar unutuldu derken şirketin eski bir kadın çalışanı, yöneticisi tarafından yıllarca taciz edildiğini iddia ederek yeni bir dava açmıştı.

Bugün ise ortaya çıkan bazı resmî belgelere göre ABD ordusu, Call of Duty ve pek çok e-spor turnuvasına milyonlarca dolar reklam vermeye hazırlanıyordu. Ancak Activision’ın arka arka taciz davalarıyla karşı karşıya kalması bu planları altüst etti.

Amaç gençleri askere teşvik etmek

ABD ordusuna ait olan ve herkese açık yayınlanan belgelere göre ordu, Calll of Duty Modern Warfare 2 ve Warzone 2.0 oyunlarına reklam vererek ABD’de yaşayan siyahi, hispanik, kadın ve diğer tüm Z kuşağı ABD vatandaşlarını askere teşvik etmeye çalışacaktı. Ayrıca bu oyunlarla alakalı e-spor turnuvalarına da 1 milyon doların üzerinde yatırım yapılacağını yayınlanan belgelerde görüyoruz. Tüm bu reklam çalışmalarına ek olarak ordunun dünyaca ünlü Battlefield ve Call of Duty oyuncusu Stonemountain64’e 150.000 dolarlık reklam anlaşması teklif edeceği ve belgelerde yer alıyor.

Belgelere baktığımızda ABD ordusunun ayrıca Xbox’ın en popüler oyunu Halo’nun dizisine, WWE güreş şampiyonalarına, oyun haber sitesi IGN’e ve Twitch’e de reklam bütçesi ayırdığını görüyoruz. Tüm bu bütçeleri topladığımızda ise ABD ordusunun sadece oyun sektörü için toplamda 4 milyon dolardan fazla bütçe ayırdığı ortaya çıkıyor.

Ancak ABD ordusu, Activision’ın taciz davası nedeniyle Activision ile olan görüşmelerini sonlandırdığını ve uzun bir süreliğine kendileriyle anlaşmayı düşünmediklerini açıkladı. Ordunun diğer markalar ve yayıncılarla olan görüşmeleri ise hâlâ devam ediyor.