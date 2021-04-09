"beIN Media, Şampiyonlar Ligi Maçlarının Haklarını Alamadı"

Milliyet'ten Sina Koloğlu'nun açıklamalarına göre Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu bir kez daha değişiyor. Koloğlu, mevcut yayıncı beIN Media'nın ihaleye girdiğini ancak kazanamadığını söyledi.

Halihazırda hem Türkiye Futbol 1. Ligi olan Süper Lig’in hem de Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki yayın haklarına sahip olan BeIN Media Group’un yeniden gerçekleştirilecek yayın ihalesinde Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki yayın hakları için teklif vermeyeceği yönünde bazı söylentiler ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak Milliyet’te özel bir haber yayımlayan Sina Koloğlu, söylentiler ile ilgili olarak “Sektörün ‘duayen’ ismine sordum. ‘Vazgeçmediler. İhaleye girdiler kazanamadılar. 1-2 güne kazanan yeni firma açıklanır’ cevabını aldım” ifadelerini kullanarak söylentilerin tam olarak doğru olmadığını ancak sonucun doğru olduğunu aktardı.

Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları yeniden Tivibu'ya geçebilir

Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki yeni yayıncı kuruluşunun kim olacağı ile ilgili olarak, “Tivibu adı geçiyor. Sordum, ‘Henüz değil ama alacak’ bilgisi geldi. Yani niyet ciddi” diyen Koloğlu, ayrıca “Sektörün ‘duayen’ ismi, 'Daha önemli bir firma' dedi. Saran adı geçiyor. Onlar, 'Biz değiliz' diyorlar. 1-2 güne netleşir” diyerek farklı ihtimallerin de konuşulduğunu belirtti.

Şampiyonlar Ligi, dünyanın en önemli futbol organizasyonlarından biri ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Şampiyonlar Ligi’nin milyonlarca takipçisi bulunuyor. Bununla birlikte Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’ndeki düzenli başarısızlığı, buna ek olarak korsan yayıncılığa bir türlü çözüm bulunamaması, yayıncı kuruluşun gelirlerini ciddi şekilde baltalıyor.

Sina Koloğlu’nun açıklamalarına göre Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarının bedeli yaklaşık 150 milyon dolar. Yayıncı kuruluşun sürekli olarak değişmesinin seyircileri memnun etmediğini ifade eden Koloğlu, yüksek maliyete karşı sportif ve abone sayısı açısından beklentilerin karşılanmamasının ise yayıncı kuruluşları çıkmaza soktuğunu belirtiyor.