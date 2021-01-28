Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp'ın farklı ülkelerde farklı tutum sürmesinin çift standart olduğunu belirtti. WhatsApp, tüm dünyada zorunlu kıldığı yeni gizlilik sözleşmesinden Avrupa'yı dışarıda tutmuştu.

WhatsApp’ın Gizlilik İlkeleri güncellemesi ile ilgili tartışmalar bitmek tükenmek bilmiyor. Konuyla ilgili son açıklamalar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi. Bakan Gül, WhatsApp’ın adını anmayarak yaptığı açıklamalarda uygulamanın sözleşme içeriğinden ziyade sözleşmeyi bazı ülkelerde zorunlu kılıp bazı ülkelerde isteğe bağlı tutmasını eleştirdi.

“Son günlerde bir sosyal iletişim platformunun uygulamanın devamı için kişisel verileri kullanma, başka platforma aktarmaya rıza şartını getirdiğini görmekteyiz.” diyen Bakan Gül, açıklamasının devamında ise, “Ancak Avrupa Birliği ülkelerine çifte tercih sunulması, farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır” ifadelerini kullandı.

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesini Avrupa'da zorunlu kılmıyor

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için kabul etmek zorunda olduğu yeni Gizlilik Sözleşmesi, “Avrupa bölgesi” olarak tanımlanan ülkelerdeki kullanıcıları kapsamayacak. WhatsApp’ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul etmek zorunda olmayan, yani WhatsApp kullanıcılarının verilerini Facebook ile paylaşmak zorunda kalmadığı ülkeler şu şekilde:

Almanya, Andorra, Avusturya, Azorlar, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Guadeloupe, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanarya Adaları, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs’taki Birleşik Krallık egemenlik bölgeleri (Ağrotur ve Dikelya), Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Maderia, Malta, Man Adası, Manş Adaları, Martinique, Mayotte, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Réunion, Romanya, Saint-Martin, San Marino, Slovakya, Slovenya, Vatikan ve Yunanistan.