Arkadaş çevrenizde ya da sosyal medyada "Bu ayakkabı hangi renk?" ya da "Bu elbise altın rengi mi yoksa mavi mi?" gibi sorularla daha önce karşılaşmışsınızdır. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen bu tarz içeriklere şimdi bir yenisi daha eklendi. Gelin insanların farklı yanıtlar verdiği, salıncakta sallanan adam videosuna yakından bakalım.

İnsanların farklı renklerde gördüğü ayakkabı ve elbise, farklı şekilde duyulan bir kelime telaffuzu gibi sosyal medya içeriklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bilimsel bazı temellere dayanan görsel yanılsamalar, internet kullanıcılarını da ikiye bölebiliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir video da tam olarak bu bağlamda internet ortamında viral oldu.

Salıncakta sallanan bir adamın yer aldığı video, kayıt yapan kişiler tarafından izlendiğinde fikir ayrılıklarına sebep oldu. Videoyu sosyal medyaya yükleyen 'esnycuddles' isimli kullanıcı, internet kullanıcılarından da farklı yanıtlar aldı. Bazı kullanıcılar salıncaktaki kişinin yüzünün kameraya dönük olduğunu söylerken bazılarıysa sallanan adamın yüzünün karşıdaki binaya dönük olduğunu belirtti.

İşte sosyal medyayı ikiye bölen salıncak videosu:

Videonun çekim kalitesi, kameranın yer aldığı bakış açışı ve salıncağa olan uzaklık; bu konuda net bir karar vermeyi engelliyor ancak sosyal medyada videonun detaylı analizleri yapılmaya başlandı bile. Çizim programları üzerinden farklı diyagramlar hazırlayan kullanıcıların neredeyse hepsi, kendilerine göre haklı gözüküyorlar.

Videoyu analiz eden sosyal medya kullanıcılarının fikirleri şöyle:

"Gerçekten bu kadar basit. Salıncağın önündeki desteklere ve sallandıkları yöne bakın. Yüzleri kameraya dönük"

"Görüyorsunuz. Sallanan kişinin yüzünün binaya dönük olduğunu nasıl düşündüğünüzü bilmiyorum."

"Kesinlikle kameraya değil binaya bakıyor. Bacaklarına ve dizlerine bakın. Kameraya bakıyorken dizleriniz ya da bacaklarınız kırılmadığı sürece bu şekilde düzleştiremezsiniz."

Daha önce de hem görsel hem de işitsel yanılsamalarla karşılaşmıştık ve bunların uzmanlar tarafından yapılan analizlerini sizlere aktarmıştık. Bu videodaki durum hakkında yapılacak analizleri de sizlerle paylaşıyor olacağız. Sizce videodaki kişinin yüzü kameraya mı yoksa binaya mı dönük. Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.