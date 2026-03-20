Samsung Galaxy A57 ve A37’nin Basın Görselleri Sızdırıldı: Tasarım Aynı, Donanım Farklı

Samsung’un merak edilen Galaxy A57 ve Galaxy A37 modellerine ait resmi basın görselleri sızdırıldı. Görseller, telefonların tasarımında büyük bir değişiklik olmayacağını gösteriyor.

Deniz Şen

Samsung’un yeni orta segment telefonları Galaxy A57 ve Galaxy A37 için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kez cihazların resmi basın görselleri ortaya çıktı.

Paylaşılan görseller, telefonların tasarımını neredeyse tamamen gözler önüne sererken, Samsung’un bu seride radikal bir değişikliğe gitmeyeceğini de net şekilde ortaya koyuyor.

Galaxy A57 tarafında neler var?

a5

Galaxy A57, selefine oldukça benzeyen bir tasarımla geliyor. Düz çerçeve yapısı, ortalanmış ön kamera ve dikey üçlü kamera dizilimi korunuyor. Cihazın en önemli farklarından biri işlemci tarafında. Galaxy A57’nin, Exynos 1680 ile gelmesi bekleniyor. Bu da performans tarafında ciddi bir artış anlamına geliyor. 6.7 inç AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızı sunması beklenen model, orta segmentte güçlü bir deneyim hedefliyor.

Gelelim A37 tarafına.

a9

Galaxy A37, A57’ye oldukça benzer bir tasarımla geliyor ancak ekran çerçeveleri biraz daha kalın. Cihazın kalbinde ise Exynos 1480 işlemci yer alacak. Bu da günlük kullanım ve orta seviye performans için yeterli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Galaxy A37’nin de 6.7 inç AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızıyla gelmesi bekleniyor.

Son sızıntılara göre cihazların Mart 2026 içinde tanıtılması bekleniyor.

