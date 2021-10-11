Adana’da Orman Yangını Çıkaran Adamın İfadesi Ortaya Çıktı

Adana'da orman yangını çıkaran bir şahıs, ağabeyi ile birlikte suçüstü yakalandı. Vatandaşların çabasıyla yakalanan ve hurdacı olduğu öğrenilen Serdal D. isimli şahıs, çevrenin otlar nedeniyle kirlendiğini gördüğünü, bu yüzden de amacının otları yakmak olduğunu söyledi.

Adana'da akıllara durgunluk veren ve detaylarını öğrendikçe sinirlerinize hakim olmakta güçlük çekeceğiniz bir olay yaşandı. Yoldan geçen kişilerin ormanı yakıyorlar demesi üzerine yangın tüpüyle olay yerine giden Atilla Demir isimli bir vatandaş, ormanı yakmak için uğraşan bir vatandaşı yakalamayı başardı. Kolluk kuvvetlerinin gözaltına aldığı vatandaş, özrü kabahatinden büyük sözünün ispatı niteliğinde cümleler kurdu.

Edinilen bilgilere göre Serdal ve Cumali isimli iki kardeş, geçimini hurda toplayarak sağlıyordu. Yangının çıkarıldığı bölgeye de hurda toplamak için gitmişlerdi. Ağabey Cumali'nin molozların arasına girmesi üzerine onu beklemeye başlayan Serdal D. İsimli vatandaş, çevrenin otlar nedeniyle çok kirli olduğuna karar verdi. Bunun üzerine elindeki çakmakla yangın çıkaran hurdacı, yangının ormanlık alana sıçrayacağını düşünmediğini ifade etti.

"Bu yıl yeterince orman yandı"

Hem ormanı yakan kişilerin yakalanmasını sağlayan hem de yangın söndürme çalışmalarına katılan Atilla Demir, "Ben baktığımda Serdal D. otluk alanı elindeki çakmakla yakıyordu. Ancak diğer şahsı hiç görmedim. Hemen müdahale ettik daha fazla yanmasının önüne geçtik. Ormanın yandığını görünce çok üzüldüm bu yıl yeterince orman yandı zaten.” ifadelerini kullanarak, yaşadığı olayı anlattı.

Gözaltına alınan kardeşlerden Serdal D. verdiği ifadede şu cümleleri kullandı: Biz hurdacılık yapıyoruz. Olay günü de göl kenarına hurda toplamaya gittik. Ağabeyim Cumali molozların olduğu yere indi. Ben de sigara içtiğim için yanımda çakmak bulundururum. Ancak o an sigaram yoktu. Ağabeyimi beklerken çevre temiz olsun diye çakmak ile otları yakmaya başladım. Yaktığım yer ağaçlara 5 metre uzaklıktaydı. Ancak bir süre sonra yangın büyüdü ağaçlara sıçradı. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Ağabeyim Cumali'nin otluk alanı yaktığımdan haberi yok. Ben otluk alanı yakınca ormana sıçrayacağını düşünmedim çok pişmanım.