Bir Togg Adana'da Karıştığı Kazada Alev Aldı [Video]

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir Togg alev aldı. Aracın yanma anı kameraya alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinden gelen kaza görüntüleri bir anda sosyal medyada gündem oldu. Bariyerlere çarparak kazan yapan bir Togg'a ait olduğu iddia edilen görüntülerde aracın alev alev yandığı görüldü. Henüz konuyla ilgili bir açıklama olmasa da aracın alev almasının nedeni olarak batarya hasarı gösteriliyor.

Yerel basının paylaştığı görüntülerde gri renkli bir Togg'un yol kenarındaki refüjlere girdiği açık bir şekilde görülüyor. Aracın sol ön farından giren refüjün aracın arka kısmından çıktığı göze çarpıyor. Otomobilin çekici ile taşınırken bataryasının alev aldığı ve yol kenarında ateş topuna döndüğü ifade ediliyor. Kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

Elektrikli otomobillerde bataryalar yangın riski taşıyor

Elektrikli otomobillerin bataryaları genel olarak zemine yakın bölgelerde bulunuyor. Bu durumun sebebi ise araçların ağırlık merkezini mümkün olduğunca aşağıda tutarak otomobillerin daha dengeli olmasını sağlamak ve savrulmasını engellemek olarak ifade ediliyor. Öte yandan bu durum bataryaları zaman zaman daha hassas hâle getiriyor.

Kaza sonrasında araçların bataryalarında ortaya çıkan hasarlar hemen yangına neden olmayabiliyor ancak bir defa yangın çıktığında da araçları söndürmek neredeyse imkansız hâle gelebiliyor. Bu yüzden de otomobiller bir defa yanmaya başladığında durdurmaya çalışmak yerine araçtan uzak durmak gerekiyor. Bu tür bir kazada içten yanmalı motorların da alev alması ile karşılaşılabiliyor.