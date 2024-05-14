Togg'un Almanya'da Ne Zaman Satışa Çıkacağı Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un Almanya'da satışa çıkacağı tarihe dair açıklamalarda bulundu.

Togg'un Avrupa'ya açılacağı ve bu yolculuğa da gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'dan başlayacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Konuyla ilgili en son açıklama ise TRT Haber'e konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Kacır, Togg'un 2025 yılının başlarında Almanya'da satışa başlayacağını duyurdu.

Kacır açıklamasında, yollarda yaklaşık 30 bin T10X modelinin bulunduğunu vurgularken, Togg'un bütün sektörün dönüşümüne öncülük ettiğini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı. Togg hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri. Türkiye önümüzdeki dönemde dünyada önemli bir batarya üretim üslerinden biri haline gelecek. Otonom sürüş, yapay zeka konusunda Togg’un önümüzdeki dönemde kabiliyetlerini geliştirmek çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

T10F de T10X ile birlikte satışa çıkabilir

Kacır, Togg'un Almanya'da satışa çıkış tarihi olarak 2025 yılı başlarını işaret ederken, Las Vegas'ta ilk kez sergilenen fastback model T10F'in de aynı tarihlerde piyasaya çıkacağını söyledi. Öte yandan aracın Türkiye'de satışa çıkış tarihinin de henüz belli olmadığını hatırlatalım.

Bakan Kacır ayrıca "Kamuda Togg kullanımı giderek daha da yaygınlaşacak. Biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bakanlık olarak bu sürece öncülük etmeye devam edeceğiz. İleriki dönemde yöneticilerimize ve kamudaki tüm mecralarda TOGG tercihinin daha da yaygınlaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.