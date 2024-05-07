Gaziantep'te bir şarj istasyonunda şarj olmak üzere bırakılmış bir Togg T10X alev aldı.

Elektrikli otomobillerin şarj olurken alev almalarına zaman zaman tanık olabiliyoruz. Benzer bir olay bu defa ülkemizde, Gaziantep'te yaşandı. Park hâlinde şarj olan bir Togg T10X birdenbire alev aldı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken o anlar kameralara da yansıdı.

Görüntülerde aracın, Togg'a ait Trugo şarj istasyonunda şarj olduğunu görüyoruz. Bununla beraber istasyonda herhangi bir alevlenme olmaması, sorunun istasyonda değil de araçta olabileceğini gösteriyor. Yangının nedeninin ise termal yönetim sisteminde bir arıza olabileceği ifade ediliyor.

Araç bataryaları aşırı ısınabiliyor

Sadece elektrikli otomobillerde değil, hemen her bataryalı cihazda bataryaların bir enerji yoğunluk değeri oluyor. Otomobil bataryalarında bu değer daha yüksek ve enerjinin kusursuz aktarımı mümkün olmadığı için, bir kısım elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşerek kayboluyor. Özellikle şarj sürecinde bataryaların aşırı ısınması sık görülen bir durum olarak biliniyor. Termal yönetim sisteminde sorun olduğunda ise teknik olarak araç ısındığını anlamadığı için daha çok elektrik çekmeye devam ediyor. Bu yüzden de bataryalar alev alabiliyor.

Elbette ki elektrikli otomobillerin tek bir sebebi yok. Ağırlık merkezini aşağı çekme adına bu araçların bataryaları mümkün olduğunca ortaya ve alta konuluyor. Bu yüzden de bataryalar, aracın altının sert bir şekilde çarptığı durumlarda darbe alabiliyor ve bu durum da yangına sebebiyet verebiliyor. Konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama bulunmuyor.