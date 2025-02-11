Yeni bir araştırma, adaptif hız sabitleme özelliğinin kaza riskini artırdığını gösterdi. Ancak riskin artmasındaki ana neden, özelliğin kendisinden ziyade sürücülerin dikkatsizliği.

Artık günümüzde piyasaya sürülen neredeyse her otomobilde sürüş asistanı sistemlerini görüyoruz. Bunlardan biri de "adaptif hız sabitleyici" isimli özellik. Bu özellik, hızı ayarlayarak araçların sürüş sırasında öndeki araçlarla güvenli mesafede kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda nesneleri de tarayarak fren otomatik fren yapabilmesine olanak tanıyor.

Ancak Hollanda’da yapılan yeni bir araştırma, güvenliği sağlama amacıyla sunulan bu özelliğin faydadan çok zarara neden olduğunu gözler önüne serdi.

Adaptif hız sabitleme özelliği, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle kaza riskini artırıyor

Dünya çapından verileri toplayan araştırmacılar, farklı türden sürüş yardım özelliklerini inceledi. Sonuçlarda, adaptif hız sabitleme özelliğinin kaza riskini artırdığı görüldü. Standart hız sabitlemenin %12 civarında, adaptifin ise %1,8 civarında artışa neden olabildiği sonucuna ulaşıldı.

Tabii ki her veride bunlar gözlemlenmedi. Öyle ki bir veri setinde adaptif versiyonun %8 oranında kazaları artırdığı, bir diğerinde ise riski çok az da olsa azalttığı görüldü. Yani kullanıma, aracın adaptif hız sabitleme özelliğine ve verilere göre değişiyor bu oran. Örneğin bazı araçlarda otomatik fren var. Fren olmayanlarda risk daha da artıyor.

Yine de veriler şaşırtıcı diyebiliriz. Uzmanlar, bunun nedeninin özelliğin kendisinden ziyade sürücülerden kaynaklandığını belirtiyor. Sürücünün dikkatsiz olması, kaza riskinin adaptif ve standart hız sabitleme tarafında artmasının ana sebebi. Sürücüler, bu özellikler açık olduğunda etraflarına daha az dikkat ediyorlar.

Diğer sürüş asistanı özelliklerinin gayet iyi sonuçlar verdiğini de eklemeden geçmemek gerek. Sadece adaptif hız sabitleyicide tersi bir durum görüldü. Örneğin şerit takip asistanı, kaza riskini %19,1 oranında azaltmayı başarırken sürücüyü izleme sistemleri %14’lük azalma sağlıyor.