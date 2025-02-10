Spordan sonra, bir yerlere yetişmeye çalışırken veya uzun yolculuklarda, arabada yemek yemeyi tercih edebiliyoruz. Bazılarımız için ise bu davranış âdeta bir hobi hâlini almış durumda. Ancak bu oldukça büyük bir yanlış.

Uzmanlar, arabada kesinlikle yemek yenmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Bu noktada problem, inanın arabanın kirlenmesi de değil.

Peki sorun tam olarak ne?

Neredeyse tüm uzmanlara göre arabada yemek yemek, tavsiye edilmeyen bir davranış.

Çünkü arabada bir şeyler yemek veya bu yiyecekleri saklamak, ister istemez yiyeceklerin kendilerinin veya kırıklarının dökülmesine sebep oluyor. Eğer bu artıklar çok iyi bir şekilde temizlenmezse küf, bakteri veya daha başka zararlı organizmaların arabada barınmasına yol açabiliyor.

Arabada yemek yemek, aynı zamanda gıda kaynaklı hastalık riskini de artırıyor. Yaz aylarında arabaların içi çok sıcak, kış aylarında ise çok soğuk olabiliyor ve bu da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Öte yandan arabalarda bakteri sayısının en yüksek olduğu alanlar genellikle bagajlar.

Öyle ki bagajlarda 1500 farklı bakteri bulunabiliyor. Yine sürücü koltuğu, vites kolu, direksiyon simidi ve gösterge paneli de önemli miktarlarda bakteri yükü taşıyor. Ayrıca bagajlarında 1500 farklı bakteriye rastlanan araçlar, satılmayı bekleyen ikinci el arabalar.

Uzmanlara göre sürekli olarak kullanılan arabalarda bu bakteri sayısı çok daha yüksek olabilir. Ek olarak arabalarda en sık rastlanan bakteriler, bağırsaklarımızda yaşayan E.coli.

E.coli bakterisi çoğu zaman zararsız ancak bazı durumlarda gıda zehirlenmesine de yol açabiliyor. Ayrıca E.coli dışında “Staphylococcus epidermidis” ve “Staphylococcus aureus”un farklı türleri de çoğu araç yüzeyinde en sık rastlanılan bakteriler arasında.

Uzmanlara göre eğer arabanızda yemek yemek konusunda ısrarcıysanız, arabanızı düzenli olarak temizlemelisiniz.

Çünkü arabanızı temiz tutmanız, küf oluşumunun ve hastalıkların önlenmesinin önüne geçiyor. Özellikle bu temizliği, yemeği yer yemez yapmak büyük önem taşıyor. Yine yemek artıklarını ve yemek ambalajlarını arabada bırakmamak da ciddi bir detay.

Özetle arabada yemek yemek, yiyecek artıklarının ve kırıklarının arabaya dökülme ihtimalinden dolayı tavsiye edilmiyor. Çünkü bu artıklar bakteri oluşumunu artırıyor ve sağlığınızı riske atıyor.

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