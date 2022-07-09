Âdemelması İsmi Nereden Geliyor ve Kadınlarda Neden Küçük?

Âdemelması sözcüğü, gırtlakta var olan çıkıntıya verilen bir isim. Peki bu ismin nereden geldiğini ve neden sadece erkeklerde olduğu ile ilgili bir yargı bulunduğunu biliyor muyuz?

Âdemelması insan gırtlağında yer alan, yutma sırasında yukarı aşağı hareket eden tiroid kıkırdağı çıkıntısıdır. İsmini İncil’den alan, İngilizce karşılığı “Adam's apple” olan bu yapı, kadın ve erkekler arasındaki biyolojik farklılığı gösteren doğal seçilimlerden sadece biri.

Erkeklerin ergenlik dönemlerinde gırtlaklarının büyümesiyle âdemelması oluşuyor ve ses tellerini koruyarak sesin kalınlaşmasını sağlıyor. Kadınların erkeklere göre daha tiz sesli olmasını da âdemelması ile bağdaştırabiliriz.

Kadınlarda da âdemelması oluşabiliyor.

Kadınların hepsinde âdemelmasının olmadığını söylemek yanlış olur. Çünkü gırtlak genişlemesi kadınlarda da gerçekleşmektedir. Kadınlarda genişleme 120 derecelik açıyla bulunurken, erkeklerde 90 derecede mevcuttur. Erkeklerde âdemelmasının bu kadar çıkıntılı olması bu yüzdendir.

Peki bu yapıya âdemelması isminin verilmesindeki sebep ne?

Âdemelmasının, adını nereden aldığı hakkında ise iki çeşit varsayım bulunmakta. Bunlardan ilki ve en çok yaygın olanı, İncil'de yer aldığı belirtilen bir hikayeye dayanıyor. Hikayede geçtiği üzere Tanrı, Adem'in yasak elmayı yemesinin sonucunda ceza olarak elmanın boğazına takılmasını sağlamış ve bu kalıntı sonucunda gırtlakta çıkıntı meydana gelmiş ve bu da âdemelması olarak adlandırılmış. Fakat daha sonra teologlar tarafından İncil’de âdemelması teriminin bulunmadığı, hatta Adem'in yediği meyve türünün bile açıkça yer almadığının belirtilmesi yeni bir varsayım oluşturulmasına sebep olmuştur.

Bu var olan hipotezi tamamen yıkan yeni düşünce ise Almanyalı Dilbilimci Alexander Gode tarafından ortaya atılıyor.

Gode'ye göre çoğunluk tarafından bilinen ve sanılanın aksine âdemelması terimi aslında bir çeviri hatası

Bu varsayıma nereden ulaştığına değinecek olursak; daha önce bahsettiğimiz âdemelmasının İngilizce karşılığı olan "Adam's apple" teriminin Latincedeki karşılığının "pomum Adami" olduğu bilgisiyle başlayalım. Bu yapı, İncil’de "insan çıkıntısı" anlamına gelen İbranice "tappuach ha man" teriminden çevrilmiş ve "man" sözcüğü İbranicede "insan" anlamına geliyor. Buna ek olarak "çıkıntı" anlamına gelen sözcüğün aynı zamanda İbranicede eş anlamının "elma" olması sebebiyle âdemelması terimi türetilmiş. İşte o zamandan bu yana âdemelması -aslında insan çıkıntısı- terimi yanlış kullanılmaktadır.