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Kadınların "Olağanüstü Uzun Ömre" Sahip Olduğu Bir Köy Tespit Edildi: Üstelik Yanı Başımızda!

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Sardinya’nın dağlık köylerinden Bolotana, kadınların 100 yaşına ulaşma oranıyla uzun yaşam araştırmalarının dikkat çeken adreslerinden biri oldu.

Kadınların "Olağanüstü Uzun Ömre" Sahip Olduğu Bir Köy Tespit Edildi: Üstelik Yanı Başımızda!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Sardinya’nın iç kesimlerinde, dağların arasında uzanan küçük bir köy: Bolotana. Yaklaşık 2.266 kişinin yaşadığı bu yerde hayat büyük şehirlerin hızından uzak; günlük yaşamın içinde yürümek, aileyle vakit geçirmek ve geleneksel yemekler hâlâ önemli bir yer tutuyor. Bolotana’yı araştırmacıların radarına sokan asıl şey ise bu sakin yaşamın ardındaki sıra dışı yaş istatistikleri.

Frontiers in Aging dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Bolotana’da 70 yaşına ulaşan kadınların yüzde 13,83’ü 100 yaşını görüyor. İtalya genelinde aynı oran yalnızca yüzde 3,54. Bu tablo, küçük köyü Hong Kong’un ardından kadınların 100 yaşına ulaşma oranının en yüksek olduğu ikinci yer hâline getiriyor.

İçerikten Görseller

Kadınların "Olağanüstü Uzun Ömre" Sahip Olduğu Bir Köy Tespit Edildi: Üstelik Yanı Başımızda!
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Bilim insanlarını şaşırtan istatistikler

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Bolotana’da 70 yaşındaki bir kadının ortalama 20,85 yıl daha yaşaması bekleniyor. Yani burada 70 yaş, hayatın yavaşladığı bir dönemden çok, önünde hâlâ uzun yıllar bulunan bir yaş olarak karşımıza çıkıyor.

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Köyde araştırmanın yapıldığı dönemde 100 yaşını aşmış altı kişi bulunuyordu. Altısının da kadın olması dikkat çekici. En yaşlıları ise 102 yaşındaydı.

Sardinya’nın uzun yaşam geleneğine yeni bir aday

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Sardinya zaten uzun yaşam araştırmalarında özel bir yere sahip. Adanın bazı bölgeleri, “mavi bölge” olarak tanımlanıyor. Mavi bölge, insanların ortalamadan daha uzun yaşadığı ve 100 yaşına ulaşanların nüfusa oranının yüksek olduğu yerler için kullanılan bir ifade.

Bolotana da şimdi bu uzun yaşam haritasına eklenebilecek yeni adaylardan biri olarak inceleniyor. Ancak köydeki tablo, özellikle kadınların yaşam süresiyle öne çıkıyor.

Spor salonu yok, dağ yolları var

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Kasabada modern bir spor salonu bulunmuyor; ancak, kadınların dik dağ yollarında yürüyerek günde 20 kilometreye kadar yol kat ettiği aktarılıyor.

Beslenme tarafında da öyle katı kurallar yok. Seada adı verilen peynirli hamur tatlısı ve baharatlı mustazzolus bisküvileri gibi geleneksel yiyecekleri keyifle tüketmeye devam ediyorlar.

Yalnızlığa yer olmayan sosyal yaşam

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Bolotana’daki yaşamın bir başka özelliği ise güçlü aile bağları. Yaşlılar aileleriyle birlikte yaşıyor, yemek yapıyor ve günlük hayatın içinde kalıyor.

101 yaşındaki Giovanna Marras da bunun örneklerinden biri. Marras’ın yemek yapmaya, ailesiyle vakit geçirmeye ve evinde misafir ağırlamaya devam ettiği aktarılıyor.

Bolotana’nın uzun yaşam sırrını tek bir alışkanlığa bağlamak elbette mümkün değil. Ancak hareketli bir günlük hayat, geleneksel beslenme ve güçlü sosyal bağların aynı yerde buluşması, bu küçük Sardinya köyünü uzun yaşam araştırmaları açısından hayli ilginç bir örnek hâline getiriyor.

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