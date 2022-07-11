ADHD’nin Tedavisinde Kullanılan Oyun: The EndeavorRx

Birçok ebeveyn çocuğunu bilgisayar oyunlarından uzak tutmaya çalışıyor ancak oyunların zarardan çok yararlı olabileceğini defalarca anlattık. Hatta sadece reçeteli oynanabilen bir oyun, çağımızın hastalığı olan ADHD tedavisinde kullanılıyor.

ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder – Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) hastalığı, çağımızın hastalığı konumuna gelmiş bulunmakta. Her ne kadar birçok insan internette okuduklarından kendilerine teşhis koymayı sevse de bu durumdan dolayı gerçekten zorlanan tonlarca insan mevcut.

Ve ister inanın ister inanmayın ama ADHD’nin tedavisinde bir video oyunu kullanılıyor. Hatta bu oyun sadece reçete ile oynanabiliyor. Şimdi hem size biraz ADHD nedir ondan bahsedelim, hem de bu oyun neyin nesiymiş bi’ öğrenelim.

ADHD nedir, kısaca öğrenelim

Adı üstünde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD), insanların davranışlarını etkileyen bir durumdur. ADHD’li kişiler huzursuz görünebilir, konsantre olmakta zorluk çekebilir ve düşünmeden dürtüleri üzerine hareket edebilirler. ADHD, çocukluk çağının en sık görülen nörogelişimsel bozukluklarından biridir. Genellikle çocuklukta teşhis edilir ve sıklıkla yetişkinliğe kadar sürer.

ADHD tedavisinde kullanılan oyun: The EndeavorRx

Oyunun ismindeki ‘Rx’ harflerinden de anlaşılabileceği üzere The EndeavorRx, tedavi amaçlı yaratılmış bir oyun. Şu anda yalnızca ABD'deki doktorların reçetesiyle alınabilen EndeavorRx, ilk bakışta diğer oyunlara çok benziyor. Bir şeyler toplamak zorunda olan farklı dünyalarda bir uzay gemisinde yarışan küçük bir uzaylıyı kontrol ediyorsunuz.

Ancak uygulama tabanlı oyun, sinirbilimcilerle birlikte geliştirildi ve beynin dikkat işlevinde kilit rol oynayan alanlarını uyarmak ve iyileştirmek için tasarlandı. Oyundaki amaç, ADHD’li bir çocuğu, performansını ölçen ve oyunun zorluğunu gerçek zamanlı olarak özelleştiren bir bilgisayar algoritması ile hem daha iyi çoklu görev yapmak hem de dikkat dağıtıcıları görmezden gelmek için eğitmek.

Doktorlar bu oyunu ilaç olarak yazdığında çocuğun ebeveynlerine oyunu oynamadan önce gerekli olan bir aktivasyon bağlantısı gönderilir. Ebeveynler onayladığında ADHD’li çocuk oyunu oynayabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.