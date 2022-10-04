Adidas'ın 'Son Teknoloji' Ayakkabısı 4DFWD'yi İnceledik

Spor giyim devi Adidas, son teknoloji ve bilim yardımıyla geliştirdiği yeni ayakkabısı 4DFWD'yi ülkemizde de satışa sundu. Peki bu ayakkabı bize neler sundu, fiyatını hak ediyor mu? Gelin, detaylıca ele alalım.

Spor giyim devi Adidas, son teknolojilerin yardımıyla geliştirdiği yeni spor ayakkabısı "4DFWD"yi, yakın zamanda ülkemizde de satışa sundu. Özellikle koşucular için geliştirilen spor ayakkabı, orta tabanıyla yepyeni ve bambaşka bir deneyim vadediyordu.

Peki, Adidas’ın 4D teknolojisine yer verdiği orta tabanı ve ayakkabının geneli, gerçekten de vaatlerini yerine getiriyor mu? Bu sorunun cevabını, ayakkabıyı bizzat deneyimleyerek verdik. Gelin, Adidas 4DFWD’nin bizde bıraktığı izlenimlere bakalım.

Adidas 4DFWD deneyimimizi özetlemek gerekirse:

Çok konforlu, rahat ve hafif

Tabanı gerçekten yok gibi

Ayakkabı esnek bir yapıya sahip

Yüksek eforda bile ayağı terletmiyor

Ayakkabı ayağı sarıyor, kalıbını koruyor ve genişlemiyor

Adidas 4DFWD bize neler sundu?

Adidas 4DFWD, özellikle koşuculara odaklanan bir ayakkabı olsa da aslında günlük giyim için de fazlasıyla ideal. Zira ayakkabı, ayağı sarması ve kalıbının dışına çıkmaması sayesinde fazlasıyla konforlu ve rahat bir deneyim sunuyor.

Ayakkabı, koşu deneyimimizde de farkını hissettirmeyi başardı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Makine Mühendisliği öğretim üyeleri ve Carbon’s Digital Light Synthesis ile geliştirdiği orta taban, koşu hissini farklı bir noktaya çıkarıyordu. Taban, neredeyse hiç hissedilmiyor, ayakların otomatik olarak ileri harekete devamlılığını destekliyordu. Adidas’ın vaadi de aslında tam olarak buydu.

Üst lif yapısıyla terlemeyi yüksek oranda önlüyor:

Adidas 4DFWD’nin üst ağ yapısı da ne kadar efor gösterirseniz gösterin, ayakkabının içinde ter kalmamasını, hatta ayağın neredeyse hiç terlememesini sağlıyordu. Böylece koşu gibi yüksek ve düzenli eforlu sporlarda genellikle bir süre sonra ayağımızda hissettiğimiz rahatsızlık hissi yeni ayakkabıda bulunmuyordu.

Öte yandan ayakkabının orta tabanı 3 boyutlu yazıcıyla üretildiğinden, ayakkabının ömrü konusunda kesin bir kanaat getiremiyoruz. Adidas, ayakkabının diğer ayakkabıyla aynı ömre sahip olduğunu belirtse de elbette bu süre kullanım sıklığınıza göre değişecektir.

Bir diğer noktaysa tabii ki ayakkabının tasarımı. Ayakkabı için her ne kadar günlük giyime uygun demiş olsak da bu, tabii ki üzerine giyeceğiniz kıyafetlere de bağlı bir şey. Eğer ayağınızda fütüristik tasarımlı ayakkabılar tercih ediyorsanız, bu ayakkabı sizin kombininize uyabilir. Fakat bu tasarım, elbette birçok kişinin de günlük hayatta tercih etmeyeceği bir tasarım olabilir. Tabii yine ayakkabının temel fonksiyonunun ‘koşu’ olduğunu hatırlatalım.

Peki, ayakkabı parasını hak ediyor mu?

Adidas 4DFWD, ülkemizde 4.199 TL'den satışa sunuldu. Ayakkabı, aslında yarı profesyonel ve profesyonel seviyeye hitap ettiğinden bu fiyat, mevcut ekonomik şartlarda kabul edilebilir sayılır. Özellikle düzenli olarak koşu yapan biriyseniz, ayakkabı sizin için uygun olabilir.