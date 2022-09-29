Adidas, Türkiye'de 3 Farklı Kablosuz Kulaklık Satışa Sundu

En büyük spor giyim markalarından Adidas, üç farklı kablosuz kulaklığını ülkemizde satışa sundu. Peki bu kulaklıklar neler sunuyor? Gelin, yakından bakalım.

Spor giyim devi Adidas, Zound Industries ile geliştirdiği ve yakın zamanda yurt dışında satışa sunduğu üç kulaklık modelini ülkemize de getirdi. Aztek Teknoloji aracılığıyla ülkemize gelen kulaklıklar, Z.N.E.01 True Wireless, Z.N.E.01 ANC True Wireless ve FWD-02 Sport kulak içi model kulaklıklar oldu.

Peki, Adidas’ın spor giyim kimliğinden teknoloji dünyasına atıldığı yeni kulaklıkları kullanıcılara hangi özellikleri sunuyor? Gelin, üç modelin de sunduğu özelliklere yakından bakalım.

Adidas Z.N.E.01 True Wireless kulaklık:

Adidas’ın Z.N.E.01 True Wireless kulaklığı, özellikle ergonomik şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. Kulaklık, tere ve su sıçramalarına dayanıklılığını belgeleyen IPX4 sertifikasını taşıyor. Kablosuz kulaklıklar, 15 dakikalık şarj ile 1 saat, tam şarj ile 5 saat ve şarj kutusu ile 20 saate kadar kullanım sunuyor. Bununla birlikte kulaklıkların kutusu kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless kulaklık:

Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless, ilk modelle aynı özelliklere yer verirken bu modeli ve önceki modeli ayıran tek detay, kulaklıkların aktif gürültü engelleyici (ANC) teknolojisini taşıması. Bu sayede kulaklıklar, çevredeki sesleri mümkün olan en üst seviyede engelleyerek kullanıcının çevre seslerini duymasını engelleyebiliyor.

Bununla birlikte kulaklık, Adidas ile özdeşleşen üç şerit çizgiye de yer veriyor. Kulaklık, tam şarj ile ANC aktif iken 4,5 saat, ANC kapalı iken 6 saat kullanılabiliyor. Şarj kutusu ile bu süre ANC aktifken 20 saat, ANC kapalıyken 26 saat kullanılabiliyor.

Adidas FWD-02 Sport kulaklık:

Adidas FWD-02 Sport ise özellikle sporcuları hedef alıyor. Kulaklıklar, eldiven dostu olarak geliştirildi ve tere ve suya dayanıklılığını gösteren IPX5 sertifikasını taşıyor. Toplam 4 mikrofona yer veren kulaklıklar, Adidas Headphone uygulamasından kişiselleştirilebiliyor ve tam şarj ile 6 saat, şarj kutusu ile 25 saate kadar kullanım sunuyor.