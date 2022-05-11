Spor giyim markası Adidas, geçtiğimiz gün yayımlanan ve sansürsüz meme fotoğraflarının olduğu reklamıyla tartışma yarattı. Birleşik Krallık'ın ilgili kurumu, reklamın yasaklandığını açıkladı.

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından birisi olan Adidas, yakın zamanda başlattığı reklam kampanyasıyla tartışma yarattı. Kadınlar için sütyen reklamı yapan Adidas,hem sosyal medyada hem de fiziksel tabelalarda yayımladığı reklamla bir tartışma başlattı. Şirketin tabelalarda yayımlanan reklamlarıysa sorun çıkardı.

Birleşik Krallık’ın reklamları denetleme kurumu “Reklam Standartları Kurumu (ASA)”, Adidas’ın reklamı hakkında bugün bir karar açıkladı. Adidas'ın Birleşik Krallık'ta tablelalara astığı reklamlar nedeniyle 24 şikâyet aldığını belirten kurum, reklamın gösteriminin yasaklandığını açıkladı.

Reklamın kadınları cinselleştirmekle ilgisi olmadığı söylenirken, yasaklama sebebinin gerekçesi de açıklandı

Kurum tarafından bugün paylaşılan kararda reklam hakkında gelen şikâyetlerin, çıplaklığın “kadını nesneleştirmek ve cinselleştirmek için” kullanıldığını öne sürdüğüne yer verildi. Kurum, kendi açıklamasındaysa bu fikre katılmadığını, fakat yine de çıplak meme fotoğraflarına yer verilmesine karşı olduklarını şu şekilde açıkladı:

“Kadınların tasvir edilme şeklinin müstehcen olduğunu veya onları nesneleştirdiğini düşünmememize rağmen, çıplak meme gösteriminin açık çıplaklık olarak görülebileceğini düşündük. Reklamlarda ana odak noktasının memeler olduğunu ve yalnızca ekteki metinde atıfta bulunulan sütyenlere daha az vurgu yapıldığını belirttik.”

Bununla birlikte kurum, Adidas'ın reklamı danışarak okul ve kilise gibi yerlere uzak bölgelere koyduğunu belirtti. Kurum, Adidas'ın hedeflemeyi sorumlu bir şekilde yaptığını ifade ederken, reklamın bir suç taşımadığını açıkladı. Fakat yine de söz konusu reklamların tabelalarda yayımlanmayacağına hükmetti.

Reklam, sosyal medya kanallarında yayımlanmaya devam ediyor:

Twitter ise kullanıcıların şikâyetlerinden sonra yapılan incelemelerde platformun kurallarını ihlal eden bir şey tespit edilmediğini açıkladı. Adidas'ın reklamı, Instagram'da da kadınların meme uçları sansürlenmiş bir şekilde yayımlanıyor.