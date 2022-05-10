Balenciaga, ultra eskitilmiş ayakkabı koleksiyonu Paris Sneaker'ı piyasaya sürdü. Sürdürülebilirlik ve tüketim çılgınlığına tepki amacıyla üretilen ayakkabılar, fiyatlarıyla da tasarımlarıyla da sosyal medyanın diline düştü.

Dünyanın en ünlü giyim markalarından bir tanesi olan Balenciaga, zaman zaman gündeme bomba gibi düşen koleksiyonlarla karşımıza çıkabiliyor. Şirket şimdi, yine çok konuşulacak bir adım attı. "Paris" olarak isimlendirdiği bir ayakkabı koleksiyonu oluşturan şirket, eskitilmiş görünümlere sahip olan ayakkabılarıyla sosyal medyada gündem oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi pek çok kişi ayakkabılar için olumsuz yorumlarda bulundu.

Balenciaga'nın Paris serisi ayakkabıları, temelinde klasik Converse modellerine benziyor. Ancak yapılan çalışmalarla bu ayakkabılara uygulanan eskitme, ayakkabıyı olduğundan farklı gösteriyor. Balenciaga tarafından yapılan açıklamalara göre Paris serisi ayakkabılardan yalnızca 100'er çift üretilecek. Yani bu ayakkabıyı dileyen herkes alamayacak.

Balenciaga'nın yeni ayakkabıları işte böyle görünüyor

Balenciaga'nın bu tarzda bir ayakkabı tasarlamasının altında yatan temel neden, sürdürülebilirlik ve tüketim çılgınlığına tepki. Yani şirketin açıklamasına göre durum böyle. Paris ayakkabılar ömür boyu giyilebilecek şekilde üretildi. Ancak böyle olsa bile ayakkabının fiyatını duyduğunuzda bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu düşünebilirsiniz. Lafı açılmışken söylemeden geçmeyelim; Balenciaga'nın eskitilmiş ayakkabılarına sahip olmak isterseniz, 495 euroyu (yaklaşık 8.000 TL) gözden çıkarmanız gerekiyor...

Kampanya için çok daha eski ayakkabı tasarımları kullanılmıştı

Balenciaga, Paris serisi ayakkabılarının reklam çalışmalarına bir süre önce başlamış, o çalışmalarda çok daha eski görünümlü ayakkabılar göstermişti. Şirketin gösterdiği bazı tasarımlar şöyleydi:

İşte bu görüntülerin ardından piyasaya sürülmüş olan ve şimdilik yalnızca ön sipariş kapsamında satın alınabilen ayakkabılar, sosyal medyanın gündemine oturmuş durumdalar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan internet kullanıcılarının bu ayakkabılar hakkında neler düşündüklerine yakından bakalım.

Balenciaga'nın yeni ayakkabılarıyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar