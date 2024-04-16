Adobe'un Acrobat Yapay Zekâ Asistanı, kullanıcıların PDF'lerde ve diğer dokümanlarda arama yapmasını ve içerikleri özet olarak görebilmesini sağlayacak.

Yapay zekâ araçlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak Adobe, Acrobat AI Assistant adında bir yapay zekâ aracı aboneliğini açıkladı. Fiyatı aylık 4,99 dolardan başlayan araç, bugünden itibaren kullanıma da açıldı.

Yeni üretken yapay zekâ, kullanıcıların başta PDF'ler olmak üzere Word, PowerPoint, toplantı notları ve diğer dokümanlar üzerinde daha kolay çalışabilmelerini sağlıyor. Asistan, sorduğu sorularla dokümanların içeriklerini doğal bir dille özetleyebiliyor. Yapay zekâ aracı ayrıca metin içeriğine göre sorular da önerebiliyor.

Önemli noktaları bulmak kolaylaşacak

Yapay zekâ aracının bir diğer özelliği ise arama fonksiyonu. Bu arama fonksiyonu, alışılmış arama fonksiyonundan farklı olarak kontratları, garantiler, kullanım koşulları gibi belgelerde istenilen kısmı bulabiliyor. Ayrıca ilgili kısımlarda önemli noktaları da listeliyor. Bu listeyi kopyalamak ve mail ile göndermek ya da sunumlarda, raporlarda kullanmak da mümkün oluyor. Adobe AI Assistant, istenilen noktalara kolayca erişim için tıklanabilir bağlantılar da oluşturuyor.

Adobe Döküman Bulut Kıdemli Başkan Yardımcısı Abhigyan Modi, "İster vergiler ister iş birliği kontratları olsun veya belgelerde arama yapılsın, Acrobat PDF'ler için güvenilen bir platformdur. Acrobat AI Assistant milyarlarca kişiyi doküman okumaktan sohbet etmeye geçiş için destekliyor -her türlü dijital dokümandan öngörüleri ve formatları ve paylaşımları kolayca ve hızlı şekilde almayı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Adobe AI Assistant, Reader ya da Acrobat üyesi olan herkese açık ancak eklenti olarak alınması gerekiyor. Aracın abonelik ücreti ise 4,99 dolardan başlıyor. Bu fiyatlar 5 Haziran 2024'e kadar geçerli.