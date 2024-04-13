Rakiplerini veri toplama yöntemleri yüzünden sık sık eleştiren Adobe Firefly'ın bir nebze de olsa rakiplerinden beslendiği ortaya çıktı.

Yapay zekâyla görsel oluşturma araçları ilk çıktıklarında oldukça amatör şekilde çalışıyorlardı. Fakat geniş çaplı veri setleri bu araçlara yedirildikçe ortaya çıkan sonuçlar da kısa sürede seviye atladı. İlk etapta OpenAI’dan DALL-E, Stability AI’dan Stable Diffusion ve Midjourney araçları öne çıkıyordu.

Fakat bu araçlar, kişilerin veya kurumların verilerini izinsiz şekilde işlemeleri nedeniyle çok kez mahkemenin yolunu tuttu. Adobe ise çıkışından bu yana kendisini bu üçlüden ayrıştıran Firefly’ı tanıttı. Firefly, Adobe’un stok görsel kütüphanesiyle eğitildiğinden lisans problemi çıkarmıyordu ve çıktıları ticari amaçla kullanmak da mümkündü. Ama rakiplerinin yapay zekâ çıktılarını kendi modelini eğitmede kullanmadığını söyleyen Adobe, pek de doğruyu söylemiyormuş.

Birbirlerinden beslenen yapay zekâ modellerini eleştiren Adobe da Firefly eğitiminde yapay zekâ çıktıları kullanmış.

Kullanıcılar, Adobe’un stok görsel platformuna milyonlarca görsel yükleyebiliyor. Bloomberg’ün haberine göre Adobe temsilcisi Michelle Haarhoff, üretken yapay zekâyla üretilen görsellerin Firefly eğitiminde kullanılan veri setinin küçük bir kısmını oluşturduğunu doğruladı. Bu da veri setinin yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

Söz konusu yüzde 5’lik dilimdeki görseller de Midjourney ve DALL-E gibi rakipler tarafından oluşturulmuş. Fakat bu görsellerin her biri; herhangi bir marka, karakter veya logo içerip içermemeleri yönünden detaylıca incelenmiş.

Böyle bir durumda eleştirinin dışarıdan gelmesini beklersiniz fakat şirket içinde en başından beri yapay zekâ modelinin etik olup olmadığı yönünde anlaşmazlıklar varmış. Bu tartışmalar gizli olduğundan da kaynakların isimleri verilmemiş. Fakat içten içe böyle bir durum olduğunu bilerek rakiplerin veri toplama yöntemlerini eleştirmek de şirketi tartışmalı bir pozisyona sokuyor. Siz ne düşünüyorsunuz?