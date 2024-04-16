Adobe, video düzenleme uygulaması Premiere Pro için üretken yapay zekâ özellikleri geliştiriyor. Bu özellikler, video üzerinde oynama yapma imkânı tanıyacak.

Yazılım sektörünün önde gelen isimlerinden Adobe, Premiere Pro isimli video düzenleme uygulamasına bazı Firefly özellikleri getireceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni araçlar, video düzenleme işlemlerinde yapay zekânın daha etkin çalışmasını sağlayacak.

Edinilen bilgilere göre Premiere Pro için geliştirilen yeni araçlar, uygulamanın Sora gibi video odaklı yapay zekâ araçlarıyla entegre olmasını sağlayacak. Premiere Pro kullanıcıları, bu özellikler sayesinde yazdıkları metinlerden videolar üretebilecekler. Üstelik yapay zekânın ürettiği bir videodaki nesnelerin kaldırılması veya videoya nesneler eklenmesi de mümkün olacak.

Video kliplerin uzunlukları artırılabilecek

Adobe'un yapay zekâ araçları, kurgucuların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Çünkü geliştirilen araçlardan biri, bir videonun biraz daha uzatılabilmesini sağlayacak. Böylelikle kurgu sırasında tespit edilen eksikler, yapay zekâ sayesinde kapatılabilecek.

Adobe tarafından yapılan açıklamalarda, yeni özelliklerin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir şey söylenmedi. Öte yandan; özelliklerin ne zaman beta sürüm kapsamında kullanılabilir olacağına ilişkin bir bilgi de yok. Şirket sadece bu özelliklerin bu yıl içerisinde kullanıcılara ulaşacağını ifade etti.

Adobe'un yeni özelliklerle ilgili hazırladığı video