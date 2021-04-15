Adobe Audition'a Alternatifi 8 Ücretsiz Ses Kurgusu Yazılımı

1.899 TL’den satılan Logic Pro X ve aylık 136 TL’den kullanıcılara sunulan Adobe Audition’ın ardından ses düzenleme ve müzik yapma faaliyetlerinden kazanç sağlamayan kişilerin alternatif uygulamalara yönelmesi kaçınılmaz oldu. Fakat yine de Audacity, GarageBand ve Ocenaudio gibi başarılı ve ücretsiz alternatifler mevcut.

Müzik, oyun ve sinema gibi birçok alanda hem profesyonel hem de amatör olarak kullanılan ses düzenleme programları, amaca ve düzeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Ses temizleme, çoklu kanal çalışma ve benzeri beklentilerle kullanıcıların beğenisine sunulan bu uygulamaların başında Adobe Audition ve Logic Pro X geliyor.

Bahsi geçen bu popüler uygulamalar maalesef ki ülkemizde oldukça fahiş fiyatlara satıldığı için kullanıcılar hangi düzeyde çalışıyor olurlarsa olsunlar alternatif arayışına girişiyorlar. Fiyatlar bu kadar yüksek olunca da bu işten para kazanmayan kişiler için hem yeterli çalışma alanı sunan hem de ücretsiz olan uygulama alternatifleri olması elzem hale geliyor. Yazımızda Adobe Audition’a alternatif 8 uygulamadan bahsedeceğiz.

Adobe Audition alternatifleri:

Audacity

Avid Pro Tools

Ocenaudio

Reaper

Ableton Live

GarageBand

Ardour

AVS Audio Editor

Audacity:

16 ve 24 bit ses kayıtları için oldukça başarılı bir program olan Audacity, bu alandaki diğer uygulamalardan sıyrılan bazı özelliklere sahip. Audacity ile çalışırken içeriye aktardığınız her bir ses dosyasını saniyeler içinde farklı formatlara dönüştürebilir ve bunlar üzerinde çok kanallı olarak çalışabilirsiniz. Eğer minimum sistem gereksinimlerine sahip bir ses düzenleme programı arıyorsanız Audacity’i tercih edebilirsiniz.

Avid Pro Tools:

64 bit düzeylerine kadar kayıt almaya olanak sağlayan Avid Pro Tools, müzik, film ve oyunlar için profesyonel düzeyde ses düzenlemek için tercih edilebilir bir program. Hem ücretli hem de ücretsiz versiyonu bulunan Avid Pro Tools’un en donanımlı versiyonu için 400 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu da Logic Pro X ile kıyaslandığında Logic Pro X’in çok daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması anlamına geliyor.

Ocenaudio:

Kolay anlaşılabilir bir arayüze sahip olan Ocenaudio, tamamen ücretsiz olmasından dolayı listemizin en önce çıkan uygulamalarından biri oluyor. Ocenaudio’nun dezavantajı ise açık kaynak kodlu bir uygulama olmaması. Uygulamanın tamamen ücretsiz olması ve projedeki değişiklikleri anlık olarak yansıtabiliyor olması kapalı kaynak kodlu olması karşısında üstün gelebilir.

Reaper:

Kişiselleştirmeye müsait bir arayüzü olan Reaper, bu arayüzde anlık müdahaleler etmeye yardımcı olan butonlar bulunduruyor. Kullanılan kanallar arasında aynı anda birçok kanalın kaydını farklı şekilde kaydedebilen Reaper, VST, VST3, AU, DirectX ve JS uzantılı dosyaları destekliyor. Ticari sürümü 225 dolar olan Reaper’ın tekil kullanıcı için olan sürümü indirimle birlikte 60 dolara satılıyor.

Ableton Live:

Kullanılan ses dosyalarının ritminde ve titreşimindeki bozuklukları düzeltmek için oldukça başarılı bir uygulama olan Ableton Live, en iyi alternatiflerden biri olmasa da Adobe Audition’ın yokluğunda kullanılabilir. Uygulamanın en büyük dezavantajı olarak ise projelerin önizlenemiyor olması gösterilebilir.

GarageBand:

Listemizin Apple tarafından geliştirilmiş ikinci uygulaması olan GarageBand, mobil cihazlar üzerinde müzik yapmak isteyen iOS kullanıcıları için oldukça başarılı bir alternatif. Başlangıç ve orta düzey için yeterli olabilecek GarageBand, profesyonel işler için tatmin edici olmayabilir. Enstrümana bağlı ses düzenlemeleri yapmak isteyen iOS kullanıcıları, tamamen ücretsiz GarageBand’e göz atabilirler.

Ardour:

Listemizin açık kaynak kodlu alternatiflerinden biri olan Ardour, sanal enstrüman paketleri ile kullanıcılara aradıklarını verebiliyor. Geliştirilebilir yapısı sayesinde alternatif arayan kullanıcılar arasında oldukça popüler olan Ardour, bazı ücretli paketler içeriyor olsa da içindeki tüm özellikler için birer deneme sürümü sunuyor.

AVS Audio Editor:

Eğer giriş ve orta seviye işler için bir program arıyorsanız AVS Audio Editor’den beklediğinizi alabilirsiniz. Birden çok ses dosyasını aynı anda düzenleme ve işleme özelliği bulunan AVS Audio Editor, içinde 20’den fazla filtre ve efekt bulunduruyor. Profesyonel bir program olmamasına rağmen ücretli versiyonu da bulunan AVS Audio Editor’un süresiz paketi 60 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu yazımızda Adobe Audition programına alternatif olabilecek 8 programı ele aldık. Siz de ses düzenlemesi yapmak için kullandığınız programları yorum olarak paylaşmayı unutmayın.