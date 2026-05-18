Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

BİM, Aktüel ürünleri kapsamında bir kez daha asker telefonu satıyor. İşte o tuşlu telefonun özellikleri ve fiyatı.

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin en büyük zincir mağazalarından biri olan BİM, her hafta “Aktüel” ismi altında uygun fiyata teknolojik ürünler satıyor. Bu ürünler her zaman son teknoloji cihazlar değil, aynı zamanda farklı amaçlar için kullanılan eski modelleri de kapsıyordu. Özellikle asker telefonları büyük ilgi görüyordu.

Şimdi ise firma, bir kez daha çok uygun fiyata tuşlu telefon satacağını duyurdu. BİM, Nokia’nın HMD 105 2023 LEDA modelini ucuza müşterilerle buluşturacak. 2023’te piyasaya sürülen bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Amazon'da bugünün en iyi fırsatlarına göz atmak için tıkla!

Bim’de satılacak Nokia HMD 105 2023 LEDA tuşlu telefonun özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

  • 1,8 inç boyutunda ekran
  • 1000 mAh batarya
  • 2G
  • FM Radyo
  • El feneri
  • Oyun desteği
  • S30+ işletim sistemi
  • Çift SIM
  • Fiyat: 1.990 TL

BİM, Nokia HMD 105 2023 LEDA modelini 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla satışa çıkarıyor. Normalde fiyatı 3 bin TL’ye yakın. Bu yüzden 1.990 TL’lik fiyat iyi bir fırsat. Özellikle askere gidecek kullanıcıların göz atmasında fayda var.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Türkiye'de Kaç 5G Abonesi Olduğu Açıklandı

Türkiye'de Kaç 5G Abonesi Olduğu Açıklandı

Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com