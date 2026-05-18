BİM, Aktüel ürünleri kapsamında bir kez daha asker telefonu satıyor. İşte o tuşlu telefonun özellikleri ve fiyatı.

Türkiye’nin en büyük zincir mağazalarından biri olan BİM, her hafta “Aktüel” ismi altında uygun fiyata teknolojik ürünler satıyor. Bu ürünler her zaman son teknoloji cihazlar değil, aynı zamanda farklı amaçlar için kullanılan eski modelleri de kapsıyordu. Özellikle asker telefonları büyük ilgi görüyordu.

Şimdi ise firma, bir kez daha çok uygun fiyata tuşlu telefon satacağını duyurdu. BİM, Nokia’nın HMD 105 2023 LEDA modelini ucuza müşterilerle buluşturacak. 2023’te piyasaya sürülen bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Bim’de satılacak Nokia HMD 105 2023 LEDA tuşlu telefonun özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

1,8 inç boyutunda ekran

1000 mAh batarya

2G

FM Radyo

El feneri

Oyun desteği

S30+ işletim sistemi

Çift SIM

Fiyat: 1.990 TL

BİM, Nokia HMD 105 2023 LEDA modelini 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla satışa çıkarıyor. Normalde fiyatı 3 bin TL’ye yakın. Bu yüzden 1.990 TL’lik fiyat iyi bir fırsat. Özellikle askere gidecek kullanıcıların göz atmasında fayda var.