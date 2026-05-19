Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi, henüz resmi olarak tanıtmadığı YU7 GT modeliyle Nürburgring Nordschleife pistinde yeni bir rekora imza attı. Elektrikli SUV, elde ettiği dereceyle pistin en hızlı seri üretim SUV modellerinden biri olmayı başardı.

Deniz Şen

Akıllı telefon tarafındaki yükselişini otomobil dünyasına da taşımaya çalışan Xiaomi, performans konusunda vites yükseltmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi, yeni elektrikli performans SUV’u YU7 GT ile dünyanın en zorlu pistlerinden biri kabul edilen Nürburgring Nordschleife’da dikkat çeken bir başarı elde etti.

Açıklanan bilgilere göre araç, pistteki turunu 7 dakika 14 saniyenin altında tamamlayarak önemli bir rekora ulaştı.

Asıl dikkat çeken taraf ise bunun bir SUV modeliyle yapılmış olması.

Çünkü Nordschleife gibi teknik açıdan oldukça zorlayıcı bir pistte SUV gövde yapısıyla bu seviyede derece elde etmek otomobil dünyasında ciddi prestij anlamına geliyor. Xiaomi’nin hedefinin artık yalnızca “iyi elektrikli otomobil üretmek” değil, performans tarafında da iddialı markalarla yarışmak olduğu net şekilde görülüyor.

Xiaomi YU7 GT’nin kırdığı derece, elektrikli performans SUV segmentinde oldukça güçlü rakiplerin arasına girmesini sağladı. Araç; Porsche, Tesla ve Audi gibi markaların yüksek performanslı modellerine doğrudan rakip olacak şekilde konumlandırılıyor.

1000 beygir güç

Sızdırılan teknik detaylara göre YU7 GT’de çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir sistem kullanılacak. Toplam güç seviyesinin yaklaşık 1000 beygire yaklaşacağı belirtiliyor. Bu sayede aracın yalnızca düz hızlanmada değil, viraj performansı ve pist sürüşlerinde de oldukça agresif karakter sunacağı ifade ediliyor. Nürburgring’de elde edilen derece de zaten bunun en büyük göstergesi olmuş durumda.

