Tüm akıllı telefon devleri gibi Samsung da ömrünü dolduran telefonları için güncelleme desteğini kesiyordu. Öyle ki genelde orta segment eski telefonlarda 4-5 yıl arasında güncelleme ömrü olduğunu görüyoruz. Daha yeni modellerde ise 7 yıl civarı güncelleme sunuluyordu.
Şimdi ise şirketten bu konuda yeni hamleler geldi. Güney Koreli teknoloji devi, Mayıs 2026 itibarıyla 3 adet Galaxy telefonu yazılım güncellemesi desteği listesinden çıkardığını duyurdu. Bu modeller, şirketin sevilen A ve M serisi cihazlardan oluşuyor.
Samsung’un güncelleme desteği kesilen modeller
- Galaxy A13
- Galaxy A23 4G
- Galaxy M33 5G
Yukarıdan da görebileceğiniz üzere ülkemizde de bir zamanlar ilgi gören cihazlar olan Galaxy A13, Galaxy A23 4G ve Galaxy M33 5G modelleri artık yazılım güncellemesi almayacaklar. 3 model de Mart ve Nisan 2022’de tanıtılmışlardı. Yani yaklaşık 6 yılın ardından ömürlerini tamamladılar.
Samsung, yeni güncellemesi One UI 8.5’i geçtiğimiz haftalarda S25 serisi, Z Fold7, Z Flip7 gibi modeller için yayımlamaya başlamıştı. Sonrasında ise diğer modellere gelmeye başladığı belirtilmişti.