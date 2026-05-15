Samsung, Mayıs 2026 itibarıyla 3 telefonunun güncelleme desteğini sonlandırdı. İşte o modeller.

Tüm akıllı telefon devleri gibi Samsung da ömrünü dolduran telefonları için güncelleme desteğini kesiyordu. Öyle ki genelde orta segment eski telefonlarda 4-5 yıl arasında güncelleme ömrü olduğunu görüyoruz. Daha yeni modellerde ise 7 yıl civarı güncelleme sunuluyordu.

Şimdi ise şirketten bu konuda yeni hamleler geldi. Güney Koreli teknoloji devi, Mayıs 2026 itibarıyla 3 adet Galaxy telefonu yazılım güncellemesi desteği listesinden çıkardığını duyurdu. Bu modeller, şirketin sevilen A ve M serisi cihazlardan oluşuyor.

Samsung’un güncelleme desteği kesilen modeller

Galaxy A13

Galaxy A23 4G

Galaxy M33 5G

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere ülkemizde de bir zamanlar ilgi gören cihazlar olan Galaxy A13, Galaxy A23 4G ve Galaxy M33 5G modelleri artık yazılım güncellemesi almayacaklar. 3 model de Mart ve Nisan 2022’de tanıtılmışlardı. Yani yaklaşık 6 yılın ardından ömürlerini tamamladılar.

Samsung, yeni güncellemesi One UI 8.5’i geçtiğimiz haftalarda S25 serisi, Z Fold7, Z Flip7 gibi modeller için yayımlamaya başlamıştı. Sonrasında ise diğer modellere gelmeye başladığı belirtilmişti.