2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca futboluyla değil, sahada kullanılacak yeni teknolojilerle de konuşulacak gibi görünüyor. Yapay zekâ destekli hakem sistemlerinden gelişmiş oyuncu takip çözümlerine kadar birçok yenilik turnuvada aktif rol oynayacak.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliği yapacağı ve A Milli Takımımızın da yer alacağı 2026 Dünya Kupası için hazırlıklar sürerken FIFA’nın teknoloji tarafındaki planları da netleşmeye başladı. Kurum, hem maç yönetimini hızlandırmak hem de taraftar deneyimini geliştirmek için yeni nesil sistemleri devreye almayı planlıyor.

Özellikle Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi sonrası gözler tamamen FIFA’nın teknoloji yatırımlarına çevrilmiş durumda. 2026 organizasyonunda ise işin içine daha fazla yapay zekâ, gelişmiş veri analizi ve gerçek zamanlı takip sistemlerinin girmesi bekleniyor.

Yapay zekâ destekli ofsayt sistemi daha da gelişiyor.

2022 Dünya Kupası’nda ilk kez kullanılan yarı otomatik ofsayt teknolojisi, 2026’da çok daha gelişmiş hâliyle karşımıza çıkacak. Sistemde stadyum içine yerleştirilen yüksek hızlı kameralar ve top sensörleri oyuncuların hareketlerini anlık olarak analiz edecek. FIFA’nın üzerinde çalıştığı yeni sistemin, karar süresini daha da düşürmesi ve pozisyonların neredeyse gerçek zamanlı şekilde incelenmesini sağlaması bekleniyor. Yapay zekâ desteği sayesinde hakemlere iletilen verilerin doğruluk oranı da artırılacak.

Akıllı top teknolojisi yeniden sahada olacak.

Katar Dünya Kupası’yla hayatımıza giren sensörlü futbol topu teknolojisi, 2026’da da kullanılacak sistemler arasında yer alıyor. Top içerisine yerleştirilen hareket sensörleri sayesinde hem temas anları hem de topun konumu milisaniyelik hassasiyetle takip edilebiliyor.

Oyuncular anlık olarak takip edilecek.

2026 Dünya Kupası’nda futbolcuların saha içi verileri çok daha detaylı şekilde analiz edilecek. Oyuncuların hız, sprint mesafesi, pozisyon bilgisi ve fiziksel yüklenme değerleri gerçek zamanlı olarak takip edilecek. Bu verilerin bir kısmının yayıncı kuruluşlar aracılığıyla izleyicilere de sunulması bekleniyor. Böylece maç sırasında oyuncuların anlık performans istatistikleri doğrudan ekranlara yansıyabilecek.

Taraftar deneyimi için artırılmış gerçeklik geliyor.

FIFA’nın yalnızca saha içine değil, taraftar deneyimine de odaklanıyor. Gelen bilgilere göre bazı stadyumlarda artırılmış gerçeklik destekli içerikler kullanılabilir. Özellikle mobil uygulamalar üzerinden canlı istatistik görüntüleme, oyuncu bilgilerine anlık erişim ve kamera açıları arasında geçiş gibi özelliklerin test edildiği konuşuluyor. FIFA’nın burada NBA ve NFL tarafındaki dijital yayın teknolojilerinden ilham aldığı düşünülüyor.

Enerji verimliliği sağlayan akıllı stadyum teknolojileri

2026 Dünya Kupası’nda enerji verimliliği sağlayan akıllı stadyum teknolojileri de önemli rol oynayacak. LED aydınlatmalar, yapay zekâ destekli iklimlendirme sistemleri ve gerçek zamanlı enerji takip altyapıları sayesinde stadyumların daha düşük enerji tüketmesi hedefleniyor. Organizasyonda ayrıca yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik çözümleri de ön planda olacak.

5G destekli canlı yayın altyapısı

2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak 5G destekli yayın altyapısı sayesinde maç yayınlarında çok daha düşük gecikme süresi ve yüksek görüntü kalitesi sunulacak. Bu teknoloji, stadyum içindeki onlarca kameradan gelen görüntülerin anlık olarak işlenmesini ve farklı açılardan izleyiciye aktarılmasını kolaylaştıracak.

Futbolun geleceğini şekillendirecek bu teknolojiler, 2026 Dünya Kupası’nı şimdiye kadarki en dijital turnuvalardan biri haline getirebilir. Peki sizce en işe yarayacak teknoloji hangisi olacak?