Bulut tabanlı video düzenleme hizmeti Frame.io’yu satın alan Adobe, bulut tabanlı uygulamalar geliştirmeye hazırlanabilir.

Photoshop, After Effects ve Premiere gibi herkesin bildiği ve kullandığı programları üreten Adobe, şu anda alanındaki en büyük marka. Sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen ve bunun için elinden geleni yapan Adobe, bulut sistemlerine giriş yapmaya hazırlanıyor.

Ünlü yazılım üreticisi, geçtiğimiz günlerde ortaklaşa bulut sistemi ile video düzenleme hizmeti sunan Frame.io’yu satın aldı. Şirket bu adımı atarak web tabanlı sistemler üreteceğinin sinyallerini verdi.

Frame.io nedir

Frame.io 2015 yılında kurulan ve bulut tabanlı video düzenleme hizmeti sunan bir marka. Birden fazla kişinin aynı anda web tabanlı bir yazılım ile ortaklaşa proje hazırlamasını sağlayan bu sistem, özellikle pandemi döneminde evden çalışan video editörlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Markanın bu başarısı tabi ki Adobe’nin de dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü yazılım devi, Frame.io’yu 1,3 milyar dolara satın aldı. Son dönemde bulut tabanlı hizmetlerin yükselişi ile pek çok alanda web tabanlı uygulamalar ve sistemler geliştirilmişti. Video düzenleme denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Adobe’de “Bu piyasada bende varım” demek istiyor.

Frame.io’nun satın alınması ile birlikte şirketin kurucusu John Traver’da Adobe bünyesine katıldı.