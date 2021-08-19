Sıkılınca Stres Atmaya Birebir 10 İntenet Sitesi

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome için "Experiments" isimli özel bir sisteme sahip. Dileyen tüm geliştiricilerin dahil olabildikleri bu Experiments sistemi, Chrome'da saatlerinizi harcayabileceğiniz bazı internet sitelerine ev sahipliği yapıyor.
Hem bağımsız geliştiricilerin hem de Google tarafından hazırlanmış olan "deney"lerin bulunduğu Experiments, Google Chrome ekosisteminin bugüne kadar hiç görmediğiniz bir bölümüyle tanışmanızı sağlayabilir. Zira geliştiricilerin sahip oldukları hayal gücü ile oluşturdukları deneysel internet siteleri, basit bir müzik oluşturma aracından gelişmiş biyomlar oluşturabileceğiniz sayısız aktiviteye imkan tanıyor. Dilerseniz hemen, bu internet sitelerinin bazılarına yakından bakalım.
Sıkıldığınız zaman saatlerinizi harcayacağınız Chrome Experiments siteleri
- Duyduğu sesi anında görselleştiren internet sitesi: avseoul.net
- Samanyolu Galaksisi'ni 3 boyutlu olarak dolaşabileceğiniz site: 100,000 Stars
- Yalnızca mouse kullanarak müzik yapmanızı sağlayan site: Song Maker
- Şarkı söyleme stilinizin Freddie Mercury'ye ne kadar benzediğini ölçen site: FreddieMeter
- Fotoğrafları saniyeler içerisinde komik bir hale getiren site: WIBLR
- Mouse kullanarak bir sanal bebeği çileden çıkarabileceğiniz site: Soft Buddy
- Kuzey Kore'nin 1984 ila 2017 yılında yaptığı tüm füze denemelerini simülasyon üzerinde görmenizi sağlayan site: North Korea Missile Test Visualization
- ABD'deki 3.500 kilometrelik bir yolculuğu Google Street View görüntüleriyle tamamlayabileceğiniz site: Roadtrip
- Flappy Bird efsanesini Windows bilgisayarınızda oynamanızı sağlayan site: Flappy Windows
- Bütün fotoğrafları geometrik şekiller kullanarak yeniden oluşturabileceğiniz site: Geometrize
Bizler sizlerle, Chrome Experiments'te yer alan 10 internet sitesini aktardık. Ancak söz konusu sayfada, sayısız deneysel internet sitesi bulunuyor. Eğer Chrome Experiments'ten daha fazla şey keşfetmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.