Sıkılınca Stres Atmaya Birebir 10 İntenet Sitesi

Google'ın Chrome için tasarladığı Experiments sistemi, kullanıcılar için sayısız deneysel internet sitesine ev sahipliği yapıyor. Google ya da bağımsız geliştiriciler tarafından oluşturulan bu deneysel siteler, internet dünyasında bambaşka bir boyuttan bakmanızı sağlayacak türden.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome için "Experiments" isimli özel bir sisteme sahip. Dileyen tüm geliştiricilerin dahil olabildikleri bu Experiments sistemi, Chrome'da saatlerinizi harcayabileceğiniz bazı internet sitelerine ev sahipliği yapıyor.

Hem bağımsız geliştiricilerin hem de Google tarafından hazırlanmış olan "deney"lerin bulunduğu Experiments, Google Chrome ekosisteminin bugüne kadar hiç görmediğiniz bir bölümüyle tanışmanızı sağlayabilir. Zira geliştiricilerin sahip oldukları hayal gücü ile oluşturdukları deneysel internet siteleri, basit bir müzik oluşturma aracından gelişmiş biyomlar oluşturabileceğiniz sayısız aktiviteye imkan tanıyor. Dilerseniz hemen, bu internet sitelerinin bazılarına yakından bakalım.

Sıkıldığınız zaman saatlerinizi harcayacağınız Chrome Experiments siteleri

Bizler sizlerle, Chrome Experiments'te yer alan 10 internet sitesini aktardık. Ancak söz konusu sayfada, sayısız deneysel internet sitesi bulunuyor. Eğer Chrome Experiments'ten daha fazla şey keşfetmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.