Adobe, Firefly platformu için mobil uygulama desteği, yeni yapay zekâ modelleri ve Creative Cloud entegrasyonu gibi yenilikler tanıttı.

Adobe, Firefly yapay zekâ platformu için büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Firefly artık görsel, video, ses ve vektör üretim araçlarını tek bir yerde toplayacak. Yani farklı ihtiyaçlar için ayrı ayrı araçlar kullanmak yerine hepsini tek bir platform üzerinden halledebilmek mümkün olacak.

İlk başta sadece görsel üretmek için geliştirilen Firefly, kısa sürede ses ve video alanlarına da adım atmıştı. Şimdi ise yepyeni bir adım daha geliyor: mobil uygulama desteği. Yakında iOS ve Android cihazlardan Firefly’a erişip, doğrudan telefon ya da tablet üzerinden içerik üretmek mümkün olacak. Biz de bu büyük güncellemenin ardından tasarımcılar, kurgucular, illüstratörler, içerik üreticileri ve yaratıcı dünyanın tüm emekçileri için öne çıkan 7 önemli yeniliği bir araya getirdik.

1. Firefly mobil uygulaması

Adobe, Firefly mobil uygulamasını yakında iOS ve Android cihazlar için kullanıma sunacak. Uygulama ile kullanıcılar, mobil cihazları üzerinden ticari kullanıma uygun görsel ve video içerikleri üretebilecek. Firefly mobil uygulaması, içerik üretim sürecinin her yerden yönetilmesine olanak tanıyacak ve iş akışlarını mobil ortamda destekleyecek.

2. Image Model 4 ve Image Model 4 Ultra

Adobe, Firefly Image Model 4 ve yeni Image Model 4 Ultra ile yaratıcı yapay zekâda çıtayı yükseltti. Yeni modeller insan, hayvan ve mimari ögelerde daha yüksek netlik, gerçekçilik ve detay hassasiyeti sunuyor.

Image Model 4, hızlı fikir geliştirme ve günlük yaratıcı içerik ihtiyaçları için geliştirildi. Basit illüstrasyonlar, ikonlar ve fotoğraf nesneleri üretiminde verimliliği artırıyor ve uygun maliyetli içerik üretimi sağlıyor.

Daha fazla detay ve gerçekçilik gerektiğinde ise Image Model 4 Ultra kullanılıyor. Özellikle fotoğraf gerçekçiliği isteyen sahneler ve insan portreleri için daha doğal sonuçlar sunuyor. Ayrıca text-to-image kontroller sayesinde estetik filtreler eklemek, farklı stiller seçmek ve kompozisyon üzerinde detaylı düzenlemeler yapmak mümkün hale geliyor.

3. Firefly video model

Firefly Video Model, beta sürecini tamamlayarak resmi olarak kullanıma açıldı. Kullanıcılar, basit bir metin ya da görsel komutla 5 saniyeye kadar uzunlukta, fotoğraf gerçekliğinde ve yüksek detaylı videolar üretebilecek.

Firefly ile artık görsel efekt üretimi de mümkün hale geldi. Reklam filmleri ve video düzenlemeleri için gereken efektler doğrudan üretilebiliyor. Hem de Firefly ile oluşturulan tüm içeriklerin ticari kullanım için güvenli olduğu da belirtildi.

(Prompt: Slow explosion of fire against a plain black screen.)

Text Rendering? O da mümkün.

(Prompt: The word -F I R E F L Y- in solid gold letters against a solid black backdrop grows green.)

Animasyon? O zaten cepte.

(Prompt: 2.5D claymation old couple looks lovingly at each other on a couch while more hearts appear.)

Yeni Firefly modeli, metin işleme, manzara oluşturma ve geçiş efektlerinde önemli geliştirmeler sunuyor. 1080p çözünürlükte içerik üretiminin yanı sıra 16:9, 9:16 ve 1:1 gibi farklı en-boy oranları için de destek sağlıyor.

Firefly, artık görüntüden videoya geçişlerde orijinal görseldeki ince dokuları, renk geçişlerini ve detayları koruyarak daha doğal sonuçlar üretebiliyor. Statik görsellerin akıcı videolara dönüştürülmesi bu güncellemeyle birlikte kolaylaşıyor.

Firefly ile artık basit siyah başlangıç ve bitiş kareleri kullanarak geçiş efektleri oluşturmak mümkün hale geldi. Bu özellik videolara profesyonel sahne geçişleri eklemek isteyen kullanıcılar için daha fazla yaratıcı esneklik sunuyor.

Aylık abonelik ücreti 200 dolar olan Firefly Premium'a abone olan kullanıcılar artık Firefly Video Model’e sınırsız erişimle en iddialı projelerini sınırlama olmadan hayata geçirebilecek. (Diğer abonelik seçeneklerinde kullanım limiti, paketin içeriğine göre sınırlı olacak.)

4. Text to vector

Adobe Firefly’ın Text to Vector özelliği sayesinde artık sadece basit metin komutlarıyla tamamen düzenlenebilir vektör grafikler oluşturmak mümkün.

Firefly'ın yeni Text to Vector özelliği ile ikonlardan karmaşık desenlere kadar farklı tasarımlar hızlı bir şekilde üretilebiliyor. Logo tasarımları, sosyal medya kampanyalarına özel illüstrasyonlar ve markaya özgü desenler oluşturmak daha pratik hale geliyor. Farklı stiller ve varyasyonlar kolayca denenerek özgün grafik içerikler hazırlanabiliyor.

5. Crative Cloud ile tam uyum

Adobe Firefly artık Creative Cloud uygulamalarıyla tam entegre şekilde çalışıyor. Entegrasyon sayesinde fikir aşamasından üretime geçiş süreci hızlanıyor.

Firefly’da üretilen tüm görsel ve videolara geçmiş üzerinden erişilebiliyor, projeler kaldığı yerden devam ettirilebiliyor veya içerikler doğrudan Photoshop Web ve Adobe Express’e aktarılabiliyor.

Yeni entegrasyon sunumlara dinamik öğeler eklemek, sosyal medya içerikleri hazırlamak ve farklı platformlardaki iş akışlarını tek bir ortamdan yönetmek için kullanım kolaylığı sağlıyor.

6. Firefly boards

Eski adıyla Project Concept olarak bilinen özellik, Firefly web uygulamasında artık çok oyunculu ve üretken odaklı bir fikir geliştirme alanı sunuyor. Firefly Boards ile fikirler organize edilebiliyor, yaratıcı vizyon netleştirilebiliyor ve üretim sürecine sorunsuz şekilde geçiş yapılabiliyor.

Mood board hazırlama: Tek bir alanda konsept sunumları ve mood board’lar oluşturabilir, farklı yaratıcı yönleri kolayca keşfedebilirsiniz. Hızlı ve görsel ağırlıklı çalışmayı sevenler için bu özellik pek ideal.

Storyboard hazırlama: Sınırsız tuval yapısıyla gelen hikâye anlatımı, ekiplerle iş birliği için mükemmel bir ortam sağlıyor; içerikler kolayca paylaşılabiliyor. Artık beyin fırtınaları uzaktan (remote) çalışmada daha kolay olacak.

7. Üçüncü parti modellerle entegrasyon

Adobe, Creative Cloud ekosistemine Firefly dışındaki yapay zekâ modellerini de entegre etmeye başladı. Google Imagen3, Veo2, OpenAI GPT görsel üretimi ve Black Forest Labs Flux 1.1 Pro gibi modeller artık kullanılabilecek.

Firefly’ın ticari güvenli ve fikrî mülkiyet dostu yapısı korunurken, farklı estetik özelliklere sahip modeller arasında seçim yapma imkânı sunuluyor. Böylelikle proje ihtiyacına göre farklı yapay zekâ modelleri kullanılabilecek.

Her yapay zekâ modelinin kendine özgü bir üretim tarzı bulunuyor. Firefly ve diğer modeller ile oluşturulan sonuçlar karşılaştırılarak projeye en uygun görsel dil belirlenebilecek.

Adobe, hangi modelle içerik üretildiğini Content Credentials ile şeffaf şekilde gösterecek. Böylece kullanıcılar, güvenli ve özgün içerik üretirken tam şeffaflık ve güven içinde çalışabilecek.