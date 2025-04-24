Adobe'un Londra'da gerçekleştirdiği yeni etkinliğinde Photoshop ve Firefly'a gelen yenilikler tanıtıldı.

Adobe, bugün gerçekleştirdiği Adobe Max London 2025 etkinliğinde uygulamalarına gelecek yeni özellikleri gösterdi.

Photoshop’ta bir görsel düzenlemeye çalışırken daha önce hangi ayarları kullandığınızı hatırlamakta zorlanıyorsanız... Merak etmeyin artık Adobe elinizden tutacak.

Photoshop'a yapay zekâ destekli asistan geliyor

Adobe, Photoshop deneyimini kökten değiştirecek yeni yapay zekâ destekli aracını tanıttı. Bu yeni araç; karmaşık ve çok adımlı iş akışlarını otomatikleştirerek kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar artık yeniden tasarlanan "Eylemler" paneli üzerinden araca ulaşabilirken, nispeten tanıdık bir sohbet botu arayüzü yer alıyor. Kullanıcılar bu sohbet botu arayüzü üzerinden yapmak istedikleri işlemleri yazarak aracı yönlendirebiliyor. Geri kalanını ise yapay zekâ adım adım her yaptığı işlemi size de göstererek hallediyor.

Adobe’un etkinlikte yaptığı demo gösterimlerinde araç neredeyse her türlü Photoshop görevini yerine getirebildi. Örneğin bir metne renk gradyanı uygulayıp, aynı işlemi arka planda da otomatik olarak tamamladı.

Firefly 4 tanıtıldı

Etkinlikte duyurulan bir diğer önemli gelişme ise Adobe'un yapay zekâ aracı Firefly'ın yeni sürümü oldu. Görüntü, video, ses ve vektör üretimini tek bir platformda buluşturan Firefly, artık daha güçlü modellerle çalışıyor.

Firefly Image Model 4 ve Firefly Image Model 4 Ultra, yüksek çözünürlüklü (2K) görseller üretme kapasitesine sahip ve insan figürlerinde “en iyi” sonuçları sunduğu söyleniyor.

Üstelik bu modeller ticari kullanım açısından güvenli olacak. Yani herhangi bir telif hakkı içeren içerik ile eğitilmediğinden çıktılarınızı kullanırken telif dertleriyle uğraşmayacaksınız.

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