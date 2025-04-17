Logo tasarımı alanında kullanılabilen 10 farklı yapay zekâ uygulamasını özellikleri ve fiyat bilgileriyle birlikte listeledik.

Yapay zekâ artık sadece sohbet etmek ya da yazı yazmak için değil, tasarım işlerinde de ciddi anlamda kolaylık sağlıyor. Özellikle birkaç tıklamayla profesyonel görünümlü işler ortaya koymak isteyenler için oldukça pratik bir çözüm hâline gelmiş durumda.

Elbette herkesin bir grafik tasarımcıyla çalışma ya da pahalı tasarım programlarına yatırım yapma imkânı olmayabiliyor. Biz de sizler için saniyeler içinde dikkat çekici ve özelleştirilebilir logo üretebilen bu araçları bir araya getirdik. Üstelik çoğu tasarım bilginiz olmasa bile birkaç tıklamayla sonuç alabileceğiniz kadar pratik ve rahat kullanılabilen araçlar. İster kişisel markanız için ister küçük işletmeniz için bir arayış içerisindeyseniz logo tasarlayabileceğiniz yapay zekâ araçları listesi işinize yarayacak.

Logo tasarlanabilen yapay zekâ araçları

1. Fiverr Logo Maker

Fiverr'da kullanıcıdan işletme adı, slogan, sektör, logo stili ve marka değerleri gibi temel bilgiler isteniyor. Girilen bilgilere göre farklı tasarım önerileri sunuluyor ve logo çeşitli alanlara (kartvizit, sosyal medya vb.) nasıl uyarlanabileceği önizlenebiliyor.

Logo indirme için temel plan 30 dolardan başlıyor.

2. Wix Logo Maker

Wix’in logo oluşturma aracı, temel marka bilgilerini aldıktan sonra iki farklı arayüz üzerinden tasarım süreci sunuyor: klasik soru-cevap sistemi ve sohbet tabanlı beta sürüm. Hazırlanan tasarımlar Wix’in düzenleme aracıyla değiştirilebiliyor.

Filigransız örnek indirme ücretsiz; tam ticari kullanım için ücretli plan gerekiyor.

3. Looka

Looka'da şirket adı ve sektör girildikten sonra kullanıcıya çeşitli logo önerileri sunuluyor. Renk, sembol ve slogan gibi alanlarda düzenleme yapılabiliyor.

Tek seferlik alım 20 dolar, yıllık abonelik 96 dolardan başlıyor.

4. Shopify Logo Maker

Shopify’ın logo aracı, kullanıcıdan temel marka bilgilerini aldıktan sonra çeşitli logo önerileri sunuyor. Üyelik gerekmeden kullanılabiliyor ve tasarımlar düzenlenebiliyor.

Kullanım ve indirme ücretsiz.

5. Designs.AI



Designs.AI'da şirket adı, sektör, slogan ve logo türü girilerek birkaç dakikada öneri logolar oluşturulabiliyor. Renk, ikon ve stil seçeneklerine göre özelleştirme yapılabiliyor.

Tek seferlik logo satın alımı 49 dolar.

6. Logo.com

Logo.com şirket adı, slogan, sektör ve anahtar kelime bilgilerine dayanarak çeşitli logo önerileri oluşturuyor. Belirlenen logolar istenirse özelleştirilebiliyor ya da doğrudan indirilebiliyor.

Temel kullanım ücretsiz, ancak bazı çıktılar için ücretli seçenekler bulunabiliyor.

7. Appy Pie AI

Appy Pie’ın yapay zekâ tabanlı logo oluşturma aracı, kullanıcıdan temel marka bilgilerini alarak otomatik tasarımlar üretiyor. Oluşturulan logolar üzerinde renk, yazı tipi ve simge gibi unsurlar düzenlenebiliyor.

Ücretsiz kullanım mevcut; yüksek çözünürlükte indirme ve ticari haklar için ücretli planlar sunuluyor.

8. Canva

Canva, tam otomatik çalışan bir yapay zekâ logo oluşturucu sunmasa da, farklı logo şablonları ve metin tabanlı AI araçlarıyla süreci destekliyor. ‘Magic Write’ aracıyla slogan gibi metinler oluşturulabiliyor veya düzenlenebiliyor. Ancak logo tasarımı kullanıcı tarafından manuel olarak yapılmak zorunda.

Temel kullanım ücretsiz; bazı logo çıktıları ve tasarım öğeleri için ücretli içerikler mevcut.

9. Logobean

Logobean, kayıt olmadan hızlı logo üretimi sağlayan bir platform. Çıkan logolar farklı alanlarda nasıl görüneceğine dair önizlemelerle sunuluyor.

Yüksek çözünürlükte indirme için 29 dolardan başlayan ücretli planlar sunuluyor.

10. Tailor Brands



Tailor Brands, işletme yönetimiyle ilgili birçok destek sunarken logo üretimi için de yönlendirmeli bir arayüz kullanıyor. Seçilen tasarımlar indirilebilmek için ücretli plan dahilinde sunuluyor.