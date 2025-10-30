Artık Çok Daha Akıllı ve Tutarlı: Adobe, Firefly Image 5'i Tanıttı!

Adobe, gerçekleştirdiği yeni etkinliğinde bir dizi yeni araç ve özellik tanıttı. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri de Firefly Image'in yeni sürümü Firefly Image 5 oldu.

Adobe, görsel üretim modelinin en yeni sürümü Firefly Image 5’i tanıttı. Yeni sürüm, yalnızca görsel oluşturmakla kalmayıp kendi özel yapay zekâ modellerini yaratma imkânı da veriyor. Artık kullanıcılar, kendi çizimlerinden veya illüstrasyonlarından yola çıkarak tamamen kişisel bir yapay zekâ modeli oluşturabilecek. Firefly Image 5 ayrıca artık 4 megapiksele kadar yerel çözünürlükte çalışabiliyor ve insan figürlerini önceki sürümlere göre çok daha gerçekçi biçimde oluşturuyor.

Yeni sürümün en dikkat çekici yeniliği, katmanlı ve istem tabanlı düzenleme özelliği. Artık kullanıcılar, görseldeki objeleri ayrı katmanlar olarak düzenleyebiliyor, yeniden boyutlandırabiliyor ve döndürebiliyor. Adobe, bu düzenlemeler sırasında görsel bütünlüğünün korunmasını çok daha iyi sağladığını söylüyor.

Artık görüntü değil, ses ve video üretiminde de oldukça başarılı

Adobe Firefly artık yalnızca görüntü değil, ses ve video üretimi konusunda da iddialı. Kullanıcılar, yapay zekâ destekli seslendirme ve müzik oluşturma özellikleriyle videolarına doğrudan soundtrack ve konuşma ekleyebiliyor. Yeni Firefly web sitesi de baştan aşağı yenilenerek kullanıcılara model seçimi, geçmişe erişim ve Adobe uygulamalarıyla entegrasyon gibi kolaylıklar sunuyor.

Şirket ayrıca Canva gibi rakiplerinin yapay zekâ hamlelerine karşı, “yeni nesil yaratıcılar” olarak tanımladığı kullanıcı kitlesine odaklanıyor. Adobe’nin yapay zekâdan sorumlu başkan yardımcısı Alexandru Costin, Firefly’ın artık daha özgür bir yapıda olduğunu ve yeni nesil kullanıcıların üretim süreçlerine ilham verecek bir platform hâline geldiğini söylüyor.

Peki siz Firefly Image 5'i beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.