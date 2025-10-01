Adobe Premiere’in iPhone Uygulaması Kullanıma Sunuldu [Hemen İndirebilirsiniz]

Adobe, uzun süredir masaüstünde kullanılan Premiere uygulamasını iPhone’a getirdi. Yeni sürümle video düzenleme artık mobilde de yapılabilecek.

Adobe, uzun süredir masaüstünde kullanılan video düzenleme uygulaması Premiere’i artık iPhone kullanıcılarının da erişimine açtı. Böylece Premiere, bilgisayarların yanı sıra mobil cihazlarda da kullanılabilir hâle geldi. Şirket, Android sürümünün ise geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu.

Yeni Premiere uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor ve kullanıcılar bu uygulama üzerinden videolarını çoklu katmanlı bir zaman çizelgesinde düzenleyebiliyor. Bu zaman çizelgesine video, ses, müzik ve metin eklemek mümkün yani bilgisayarda yapılan düzenleme deneyimi artık iPhone ekranına taşınmış durumda.

Yapay zekâ ile efekt ve görsel oluşturma imkânı

Adobe, 4K HDR desteğiyle yüksek kaliteli düzenleme imkânı sunarken otomatik altyazı oluşturma ve kare bazında renk ile gölge ayarlarını yapma olanağı da sağlıyor. Bunun yanında arka plan gürültüsünü azaltıp konuşma sesini daha net hale getirmek de oldukça kolay.

Adobe, uygulamaya yapay zekâ destekli araçlar da eklemiş durumda. Metin yazarak ya da ses kaydıyla efekt oluşturmak mümkünken Firefly modelleri sayesinde görsel ya da çıkartma üretmek de kolaylaşıyor. Bu özellikler için kredi satın almak gerekiyor ancak fotoğraf, video ve ses içeren Adobe’un stok kütüphanesine ücretsiz erişim imkânı da sunuluyor.

Yeni uygulamayla projelere telefonda başlanıp Adobe Cloud üzerinden masaüstüne taşınabiliyor ancak masaüstünde hazırlanan projelerin mobile aktarılması şimdilik mümkün değil. Adobe, bu adımla CapCut, Meta Edits, Captions ve InVideo gibi rakip uygulamalara karşı mobil alanda daha güçlü bir yer edinmeyi amaçlıyor.