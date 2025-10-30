Adobe, Kişisel Grafikeriniz Gibi Çalışacak Yapay Zekâ Asistanını Duyurdu!

Adobe, Adobe Max 2025 etkinliklerinde yeni yapay zekâ asistanlarını duyurdu. Kullanıcıların işini kolaylaştıracak yapay zekâ asistanları, gelecekte büyük bir yapay zekâ asistanının bir parçası olacak. İşte Adobe'un açıklamaları...

Grafik tasarım dünyasının bir numaralı ismi Adobe, geçtiğimiz günlerde büyük bir etkinlik düzenledi. "Adobe Max 2025" olarak isimlendirilen bu etkinlik kapsamında yepyeni teknolojilerini duyuran Adobe, en çok da yapay zekâ destekli yenilikleriyle gündem olacak gibi görünüyor.

Adobe Max 2025 etkinliklerinde duyurulan özelliklerden bir tanesi, şirketin yapay zekâ destekli yeni bir asistan geliştirmiş olmasıydı. Express ve Photoshop uygulamaları içinden erişilebilecek olan yapay zekâ asistanı, grafik tasarım işini hayli kolay bir hâle getirecek.

Adobe'un yeni yapay zekâ asistanı neler sunuyor?

Adobe tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zekâ asistanı, Express uygulaması içinde metin komutlarını kullanarak tasarım oluşturmanıza yardımcı oluyor. Üstelik bu yapay zekâ, ikinci bir mod olarak kullanılabilecek. Yani kullanıcı, isterse yapay zekâ asistanı modunu isterse Express'in kendi arayüzünü kullanacak. Photoshop uygulamasında ise tüm katmanları algılayabilen yapay zekâ, nesneleri otomatik olarak seçip maskeler oluşturmanıza yardımcı olacak. Ayrıca arka plan kaldırma veya renk değiştirme gibi işlemler de yapay zekâya emanet edilebilecek.

"Project Moonlight" isimli bir asistan daha gelecek!

Adobe, yapay zekâ destekli çatı asistan Project Moonlight ile ilgili de açıklamalar yaptı. Şirkete göre bu asistan, Adobe uygulamalarındaki farklı yapay zekâ araçlarıyla entegre çalışabilecek. Ayrıca bu asistanı sosyal medya hesaplarınıza bağlayıp, sizin tarzınızı daha iyi bir şekilde anlamasını sağlayabileceksiniz. Bu sayede tarza uygun içerik üretimi yapmak kolaylaşmış olacak. Ancak Project Moonlight henüz erken aşamada. Ne zaman kullanıma sunulacağı da belli değil.

Üçüncü taraf yapay zekâ modelleri kullanılabilecek

Adobe'un oldukça önemli olan bir diğer duyurusu da üçüncü taraf yapay zekâ modelleri ile ilgiliydi. Yapılan açıklamaya göre Express kullanıcıları, OpenAI'ın ChatGPT için oluşturduğu API'yi kullanabilecekler. Böylelikle Adobe Express içinden ChatGPT ile görüntü üretimi yapılabilecek. Ayrıca Photoshop kullanıcıları da nesneleri kaldırabilen veya görüntüleri genişletebilen yapay zekâ destekli özellik için Gemini 2.5 Flash veya FLUX.1 Kontext gibi üçüncü taraf yapay zekâ modellerini kullanabilecekler.