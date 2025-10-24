Tümü Webekno
ChatGPT Atlas Tarayıcısına Gelecek 5 Büyük Özellik

OpenAI'ın ChatGPT Atlas tarayıcısı yayımlandığından beri sektörün ana odağı hâline geldi. Peki önümüzdeki süreçte bu tarayıcıya hangi özellikler gelecek?

OpenAI'nin yeni ChatGPT Atlas tarayıcısı, bu hafta yapay zekâ destekli özellikleriyle büyük ses getirdi ancak beraberinde birçok eleştiri de geldi.

Bugün ise Atlas'ın ürün müdürü Adam Fry, X hesabı üzerinden lansman sonrası düzeltmeler ve gelecek özelliklere dair bir liste yayımladı. Listeye göre ChatGPT Atlas'a 5 önemli özellik eklenecek ve bu özellikler Atlas'ın rakip tarayıcılarıyla olan rekabetinde önemli bir noktada konumlanabilmesini sağlayacak.

Sekme grupları ve profiller

ChatGPT Atlas

Listenin başında sekmeleri gruplandırma ve profiller arasında geçiş yapma seçenekleri yer alıyor. Birçok tarayıcıda bu özellikler yer alsa da ne yazık ki mevcut aşamada ChatGPT Atlas'da bulunmuyor. Sekme grupları, ilgili sayfaları tek bir daraltılabilir grupta bir araya getirmenize olanak tanırken, profiller arasında geçiş yapma özelliği yer imlerini ve geçmişi ayrı tutuyor.

Çoğu kişi iş ve kişisel kullanım için ayrı profiller oluşturduğundan bu özellik günümüzde elzem hâline geldi. Atlas eğer bu özelliği güvenilir bir şekilde sunabilirse tek seferde onlarca sekme üzerinde çalışanlar için daha kullanışlı bir deneyim sunabilir.

Kısayollar ve yer imleri

Yer imlerinin yenilenen tasarımıyla birlikte kullanıcılar araç çubuğundaki yer imlerini sonsuza kadar kaydırmak zorunda kalmayacak. Ayrıca kısayol menüsü, adından da anlaşılacağı gibi sohbet kenar çubuğunu açmak, sekmeleri kaydetmek veya ajan modunu başlatmak gibi sık kullanılan işlevlere daha hızlı erişim sağlayacak.

Kenar çubuğu geliştirmeleri

ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas diğer pek çok rakibi gibi bir internet tarayıcısı olsa da yapay zekâ özellikleriyle onlardan ayrışıyor. Paylaşılan listeye göre gelecek güncellemelerde yapay zekâ asistanının bulunduğu kenar çubuğunda güncellemeler olacak. Yakında etkileşim kurmak istediğiniz ChatGPT sürümünü seçmenize olanak tanıyan bir model seçici ve ChatGPT'nin Projeler özelliklerine erişime sahip olacaksınız.

ChatGPT Atlas ayrıca kullanıcıların oluşturucuya birden fazla sekme eklemesine ve "@mentions"ı temizlemesine izin vererek talepleriniz için daha net bağlam seçimine olanak tanıyacak. Böylelikle birden fazla tarayıcı sekmesinde çalışırken, örneğin bir makale için araştırma yaparken veya bir seyahat planlarken, birkaç sekmeyi kenar çubuğundaki tek bir göreve bağlayabilir, görev için en uygun modeli seçebilir ve bağlamı koruyabilirsiniz.

Ajan modu iyileştirmeleri

ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas'ın Ajan modu, yapay zekânın sekmeler açmasını, sekmelerde gezinmesini, formları doldurmasını ve kullanıcı adına başka işlemler yapmasını sağlıyor. Paylaşılan listeye göre yakında daha hızlı çalışacak olmasının yanı sıra daha az detayı kaçıracak, gerektiğinde bekleyecek ve genel olarak daha akıcı animasyonlar sunacak.

Reklam engelleyici ve şifre yöneticisi düzeltmeleri

Yeni güncellemelerle isteğe bağlı reklam engelleyici eklenecek. Ayrıca şifre yöneticisi entegrasyonları için de düzeltmeler yapılacak.

Peki siz ChatGPT Atlas'ı kullandınız mı? Tarayıcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

