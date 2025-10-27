Tümü Webekno
OpenAI Müzik Sektörüne de Giriyor: Yapay Zekâ ile Müzik Yapabileceğiniz Yeni Uygulama Geliyor!

İddialara göre OpenAI, yapay zekâ ile gerek müzik yapabileceğiniz gerek müziklerinizi düzenleyebileceğiniz yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ sektörünün öncü şirketlerinden OpenAI, müzik dünyasını kökten değiştirebilecek yeni bir projeye imza atıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre OpenAI, hem metin hem de ses komutlarıyla müzik üretilebilen gelişmiş bir araç üzerinde çalışıyor.

Henüz bu aracın ne zaman piyasaya çıkacağı ve bağımsız bir uygulama mı yoksa ChatGPT ya da video aracı Sora'ya mı entegre edileceği belli değil ancak projenin, Juilliard School öğrencilerinin notalar üzerinde yaptığı çalışmalarıyla eğitildiği belirtiliyor.

OpenAI yıllar önce böyle bir sistem üzerinde çalışıyordu

OpenAI daha önce müzik üretimiyle ilgili bazı deneysel modeller geliştirmişti ancak bunlar ChatGPT öncesine dayanıyor. Şirketin son dönemdeki odak noktası daha çok metinden konuşmaya (text-to-speech) ve konuşmadan metne (speech-to-text) sistemlerdi. Şimdi ise Google ve Suno gibi rakiplerinin de bulunduğu “generative music” alanında güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Bu yeni aracın hem içerik üreticilerine hem de müzisyenlere yaratıcı süreçlerinde devrim niteliğinde kolaylıklar sunacağı düşünülüyor. Hatta aynı zamanda bir videoya otomatik fon müziği eklemek ya da bir vokal kaydına gitar eşliği oluşturmak gibi işlevlerde de kullanılabileceği söyleniyor.

