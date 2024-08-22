Adobe yeni aracı Magic Fixup tanıttı. Fotoğraf düzenlemeyi hızlandırarak kullanıcıların iş akışını kolaylaştırıyor.

Adobe, 'Magic Fixup' adlı yeni yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme aracını tanıttı. Bu teknoloji, fotoğraf düzenlemeyi büyük ölçüde kolaylaştırarak, kullanıcıların görüntüler üzerinde hızlı ve etkili düzenlemeler yapabilmesini sağlıyor. Magic Fixup, özellikle profesyonel fotoğrafçılar ve yaratıcı sektörler için çığır açacak nitelikte.

Adobe'nin yeni teknolojisi, mevcut yapay zekâ modellerinden farklı olarak, milyonlarca video karesi üzerinde eğitildi. Bu yeni araç nesnelerin ve sahnelerin ışık, perspektif ve hareket gibi değişken koşullardaki davranışlarını öğrenerek çalışıyor. Magic Fixup, bu verilerle birlikte kullanıcıların yaptığı düzenlemeleri çok daha gerçekçi bir şekilde tamamlayabiliyor. Kullanıcılar bir görüntü üzerinde kaba düzenlemeler yaparken Magic Fixup bu düzenlemeleri otomatik olarak tamamlayarak gerçekçi ve tutarlı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Fotoğraf düzenlemede yapay zekâ yaklaşımı

Magic Fixup, iki farklı difüzyon modeliyle çalışıyor: Bir detay çıkarıcı ve bir sentezleyici. Detay çıkarıcı, referans görüntüden aldığı ince detayları toplarken, sentezleyici bu detayları ve kullanıcı tarafından yapılan düzenlemeleri birleştirerek gerçeğe çok yakın sonuçlar elde ediyor. Adobe ise Magic Fixup'ın mevcut yöntemlerden çok daha başarılı olduğunu ve kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından tercih edildiğini vurguluyor.

Magic Fixup, özellikle reklamcılık, film prodüksiyonu ve sosyal medya içerik üretimi gibi sektörlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak iş akışlarını dönüştürme potansiyeline sahip. Ancak yaratıcı süreçleri hızlandırmasının yanı sır görüntülerin özgünlüğüyle ilgili bazı etik soruları da beraberinde getiriyor. Adobe, bu tür sorunların önüne geçmek amacıyla güvenlik önlemleri ve dijital filigranlama gibi çözümler geliştirmeyi planlıyor. Yine de Magic Fixup’ın Creative Cloud paketine ne zaman entegre edileceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Adobe, alışılmadık bir hareketle Magic Fixup’ın araştırma kodunu GitHub’da açık kaynaklı olarak yayımladı. Adobe’nin yapay zekayâ yaklaşımında köklü bir değişim söz konusu diyebiliriz.